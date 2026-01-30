Wirtschaft

Druck der USA: Venezuelas Parlament verabschiedet Gesetz zur Ã–ffnung des Ã–lsektors

  • AFP - 30. Januar 2026, 00:56 Uhr
Bild vergrößern: Druck der USA: Venezuelas Parlament verabschiedet Gesetz zur Ã–ffnung des Ã–lsektors
Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez
Bild: AFP

Nach entsprechenden Forderungen der US-Regierung hat das venezolanische Parlament ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren verabschiedet. Washington gab eine Lockerung seiner Sanktionen gegen Venezuelas Ã–lsektor bekannt.

Mit dem Gesetz werden seit Jahrzehnten gÃ¼ltige EinschrÃ¤nkungen des Zugangs zum Ã–lsektor des sÃ¼damerikanischen Landes gelockert. Bislang durften lediglich mit dem staatlichen Ã–lkonzern PDVSA verbundene Gemeinschaftsunternehmen im ErdÃ¶lsektor des Landes tÃ¤tig werden, wobei PDVSA stets die Mehrheit behielt. Nun kÃ¶nnen private Unternehmen eigenstÃ¤ndig ErdÃ¶l erschlieÃŸen, fÃ¶rdern und verkaufen, ohne ein Joint Venture mit PDVSA eingehen zu mÃ¼ssen.

Um auslÃ¤ndische Investoren in den nach jahrelangen US-Sanktionen gelÃ¤hmten Markt zu locken, reformiert Caracas mit dem Gesetz auch das FÃ¶rderabgabensystem. Die verschiedenen Abgaben werden durch einen einheitlichen Beitrag von 15 Prozent sowie durch maximale LizenzgebÃ¼hren in HÃ¶he von 30 Prozent des Bruttoeinkommens ersetzt. Die venezolanische Regierung will die SteuersÃ¤tze je nach Fortschritt, RentabilitÃ¤t und GrÃ¶ÃŸe der Investitionen des jeweiligen Projekts festlegen.

Venezolanische Politiker lobten die Reform. "Heute ist ein historischer Tag fÃ¼r unsere Republik, fÃ¼r unser Volk und fÃ¼r die venezolanische Ã–lindustrie", erklÃ¤rte der Vorsitzende der venezolanischen Nationalversammlung und Bruder der ÃœbergangsprÃ¤sidentin, Jorge RodrÃ­guez. "Nur Gutes wird nach dem Leid kommen", fÃ¼gte er hinzu.

Die US-Regierung lockerte derweil ihre Sanktionen gegen Venezuelas Ã–lsektor. Das US-Finanzministerium erlieÃŸ eine allgemeine Genehmigung, die Transaktionen erlaubt, die Venezuelas Regierung und PDVSA betreffen. Diese Transaktionen wÃ¼rden "gewÃ¶hnlich anfallen und notwendig sein fÃ¼r die FÃ¶rderung, Ausfuhr, Wiederausfuhr, den Verkauf, Weiterverkauf, die Beschaffung, Lagerung, Vermarktung, den Erwerb, die Lieferung oder den Transport von venezolanischen ErdÃ¶ls".

Die Ã–ffnung des Ã–lsektors fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren ist nach Ansicht von Experten eindeutig auf entsprechendem Druck aus den USA zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Seit der gewaltsamen Absetzung des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas Anfang Januar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump immer wieder sein Interesse an den groÃŸen Ã–lvorkommen des Landes betont. Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten ErdÃ¶lreserven der Welt.

Trump hat Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃ­guez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie Washington keinen Zugang zu den riesigen ErdÃ¶lvorkommen des sÃ¼damerikanischen Landes gewÃ¤hren. Maduro ist seit seiner gewaltsamen Absetzung in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

