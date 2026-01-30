Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren

US-PrÃ¤sident Donald Trump will den neuen Chef der Notenbank Federal Reserve (Fed) bereits am Freitag nominieren. Er werde seine Entscheidung "morgen FrÃ¼h" bekannt geben, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten. Er habe "jemanden sehr Guten" gewÃ¤hlt, fÃ¼gte Trump hinzu.
Zuvor hatte Trump erklÃ¤rt, den neuen Fed-Chef nÃ¤chste Woche nominieren zu wollen. "Es wird eine Person sein, die, wie ich denke, gute Arbeit leisten wird", sagte er bei einer Kabinettssitzung in Washington. Die Personalentscheidung bedarf der Zustimmung des US-Senats.
Als mÃ¶gliche Kandidaten werden in Washington der von Trump ernannte Fed-Vorstand Christopher Waller sowie das frÃ¼here Zentralbank-Mitglied Kevin Warsh gehandelt. Der PrÃ¤sident hatte zudem den Manager Rick Rieder von dem Investmentkonzern Blackrock ins GesprÃ¤ch gebracht, den Trump "beeindruckend" nannte. Zwischenzeitlich galt der Vorsitzende des Wirtschaftsrats im WeiÃŸen Haus, Kevin Hassett, als Favorit fÃ¼r den Fed-Posten. KÃ¼rzlich sagte Trump allerdings, er wolle Hassett "behalten, wo er ist".
Das Mandat von Fed-Chef Jerome Powell lÃ¤uft am 15. Mai nach rund acht Jahren aus. Trump hatte den Republikaner Powell 2017 selbst nominiert, ihn wegen seiner Geldpolitik aber immer wieder kritisiert. Seit seiner erneuten Vereidigung vor gut einem Jahr verschÃ¤rfte Trump seine Angriffe und stellte damit die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed in Frage. Vor Kurzem teilte Powell sogar mit, die US-Justiz drohe ihm mit Ermittlungen, nachdem Trump ihm angeblichen "Betrug" bei der Renovierung des ZentralbankgebÃ¤udes unterstellt hatte.
Auf Trumps Missfallen fiel auch die am Mittwoch verkÃ¼ndete Zinspause der Notenbank. Er bezeichnete Powell erneut als "Schwachkopf", weil die Fed den Leitzins nach drei Absenkungen in Folge in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent gehalten hatte. "Wir sollten den niedrigsten Zinssatz weltweit haben", bekrÃ¤ftigte Trump vor seinen Ministern. Der Leitzins solle "um zwei Punkte oder sogar um drei Punkte niedriger liegen". Wirtschaftswissenschaftler warnen vor Verwerfungen im internationalen Finanzsystem, sollte die einflussreiche Fed kÃ¼nftig dem Willen des unberechenbaren Trump gehorchen.Â
Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
- AFP - 30. Januar 2026, 02:29 Uhr
