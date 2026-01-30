Prozess gegen italienische Staatsdiener wegen Schiffbruchs mit dutzenden toten Migranten

Blumenkranz im Gedenken an die Opfer des Schiffbruchs

Knapp drei Jahre nach einem BootsunglÃ¼ck mit dutzenden toten Migranten vor SÃ¼ditalien beginnt der Prozess gegen insgesamt sechs Mitglieder der Finanzpolizei und der KÃ¼stenwache. Sie sollen nicht rechtzeitig auf die Notlage des Bootes reagiert haben.

Knapp drei Jahre nach einem BootsunglÃ¼ck mit dutzenden toten Migranten beginnt am Freitag im sÃ¼ditalienischen Crotone der Strafprozess gegen vier Mitglieder der auch fÃ¼r den Grenzschutz zustÃ¤ndigen italienischen Finanzpolizei und zwei AngehÃ¶rige der KÃ¼stenwache. Den Angeklagten wird unter anderem fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung vorgeworfen, weil sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig auf die Notlage des Bootes reagiert haben.



Bei dem Untergang des Schiffes mit rund 175 Migranten an Bord im Februar 2023 vor der KÃ¼ste nahe Cutro in der sÃ¼ditalienischen Region Kalabrien waren 94 Menschen ertrunken, darunter viele Kinder. Weitere gelten als vermisst. Es handelte es sich um eines der schwersten UnglÃ¼cke dieser Art vor der italienischen KÃ¼ste.