Politik

Prozess gegen italienische Staatsdiener wegen Schiffbruchs mit dutzenden toten Migranten

  • AFP - 30. Januar 2026, 04:04 Uhr
Bild vergrößern: Prozess gegen italienische Staatsdiener wegen Schiffbruchs mit dutzenden toten Migranten
Blumenkranz im Gedenken an die Opfer des Schiffbruchs
Bild: AFP

Knapp drei Jahre nach einem BootsunglÃ¼ck mit dutzenden toten Migranten vor SÃ¼ditalien beginnt der Prozess gegen insgesamt sechs Mitglieder der Finanzpolizei und der KÃ¼stenwache. Sie sollen nicht rechtzeitig auf die Notlage des Bootes reagiert haben.

Knapp drei Jahre nach einem BootsunglÃ¼ck mit dutzenden toten Migranten beginnt am Freitag im sÃ¼ditalienischen Crotone der Strafprozess gegen vier Mitglieder der auch fÃ¼r den Grenzschutz zustÃ¤ndigen italienischen Finanzpolizei und zwei AngehÃ¶rige der KÃ¼stenwache. Den Angeklagten wird unter anderem fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung vorgeworfen, weil sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig auf die Notlage des Bootes reagiert haben.

Bei dem Untergang des Schiffes mit rund 175 Migranten an Bord im Februar 2023 vor der KÃ¼ste nahe Cutro in der sÃ¼ditalienischen Region Kalabrien waren 94 Menschen ertrunken, darunter viele Kinder. Weitere gelten als vermisst. Es handelte es sich um eines der schwersten UnglÃ¼cke dieser Art vor der italienischen KÃ¼ste.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Unions- und SPD-Politiker bringen ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins Spiel
    Unions- und SPD-Politiker bringen ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins Spiel

    Angesichts der finanziellenÂ Schieflage der gesetzlichen Krankenkassen haben Unions- und SPD-Politiker eine ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins Spiel gebracht. Es mÃ¼sse "bei Tabak als

    Mehr
    Bundestag gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Export von abgeschiedenem CO2 zur Einlagerung
    Bundestag gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Export von abgeschiedenem CO2 zur Einlagerung

    Der Bundestag hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r den Export von abgeschiedenem CO2 zur Einlagerung gegeben. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstagabend fÃ¼r einen entsprechenden

    Mehr
    EU-Staaten stufen Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein
    EU-Staaten stufen Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

    Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, die Iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EuropÃ¤ischen Union zu setzen. Die EU-AuÃŸenminister hÃ¤tten bei ihrem Treffen

    Mehr
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verdacht auf TÃ¶tungsdelikt: Zwei Menschen von U-Bahn in Hamburg erfasst
    Verdacht auf TÃ¶tungsdelikt: Zwei Menschen von U-Bahn in Hamburg erfasst
    Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew
    Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew
    Trump:
    Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig
    Druck der USA: Venezuelas Parlament verabschiedet Gesetz zur Ã–ffnung des Ã–lsektors
    Druck der USA: Venezuelas Parlament verabschiedet Gesetz zur Ã–ffnung des Ã–lsektors
    Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage
    Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage
    Junge Union setzt CDU Frist zur EinfÃ¼hrung der Wehrpflicht
    Junge Union setzt CDU Frist zur EinfÃ¼hrung der Wehrpflicht

    Top Meldungen

    Union dÃ¤mpft Erwartungen an Long-Covid-ForschungsfÃ¶rderung
    Union dÃ¤mpft Erwartungen an Long-Covid-ForschungsfÃ¶rderung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der forschungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Florian MÃ¼ller (CDU), hat vor zu hohen Erwartungen an die 500 Millionen Euro

    Mehr
    Apple verkÃ¼ndet dank hoher iPhone-Nachfrage Rekord-Quartalszahlen
    Apple verkÃ¼ndet dank hoher iPhone-Nachfrage Rekord-Quartalszahlen

    Der Technologie-Konzern Apple hat im letzten Quartal des Jahres 2025 so viel verdient wie nie zuvor. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar (umgerechnet

    Mehr
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fÃ¼rchtet Versorgungsrisiken mit Ã–l und Raffinerieprodukten, sollten die aktuell ausgesetzten US-Sanktionen fÃ¼r die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts