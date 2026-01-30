Brennpunkte

Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew

  • AFP - 30. Januar 2026, 03:13 Uhr
Bild vergrößern: Trump spricht von Zusage Putins: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew
Trump im WeiÃŸen Haus
Bild: AFP

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische StÃ¤dte fÃ¼r eine Woche auszusetzen. Dies sei 'sehr nett' gewesen, sagte Trump.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische StÃ¤dte fÃ¼r eine Woche auszusetzen. "Ich habe PrÃ¤sident Putin persÃ¶nlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen StÃ¤dte zu schieÃŸen", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington und fÃ¼gte an: "Und er hat dem zugestimmt, und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett."

Mit Blick auf die Menschen in der Ukraine sagte Trump: "Sie haben noch nie so unter der KÃ¤lte gelitten." Russland hat in den vergangenen Wochen verstÃ¤rkt das ukrainische Energienetz bombardiert, durch die Attacken waren tausende Haushalte bei eisigen Temperaturen immer wieder ohne Strom und ohne Heizung.

Der Kreml bestÃ¤tigte die Aussetzung der Angriffe zunÃ¤chst nicht. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei Trump. "Wir hoffen, dass die USA dies mÃ¶glich machen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte er.

Die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden arbeiten intensiv daran, die WÃ¤rme- und Stromversorgung wiederherzustellen. FÃ¼r die kommenden Tage hat der ukrainische Wetterdienst vor extremem Frost mit nÃ¤chtlichen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad gewarnt. Nach jÃ¼ngsten BehÃ¶rdenangaben wurden am Donnerstag bei russischen Angriffen auf Ziele im Zentrum und im SÃ¼den der Ukraine sechs Menschen getÃ¶tet.Â 

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte derweil, Trump und Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin hÃ¤tten eine "Freundschaft". Er glaube, "das ermÃ¶glicht ihnen, miteinander zu sprechen und eine Beziehung zu pflegen, die hoffentlich hier die Dinge voranbringt, zu einer Einigung fÃ¼hrt und viele Leben rettet", sagte Witkoff bei der Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber Trumps Ehefrau Melania vor Journalisten in Washington.

