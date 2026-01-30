Unions- und SPD-Politiker bringen ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins Spiel

Forderung in Berlin nach einem Rauchverbot

Angesichts der finanziellenÂ Schieflage der gesetzlichen Krankenkassen haben Unions- und SPD-Politiker eine ErhÃ¶hung der Tabaksteuer ins Spiel gebracht. Es mÃ¼sse "bei Tabak als Verursacher der Kosten auch Ã¼ber hÃ¶here Tabaksteuern" gesprochen werden, sagte der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) der "Bild" (Freitag). Tabakkonsum koste in Deutschland jedes Jahr rund 131.000 Menschen das Leben und verursache Ã¼ber 30 Milliarden Euro direkte Gesundheitskosten sowie fast 70 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Folgekosten.



HÃ¶here TabaksteuernÂ seien kein "moralischerÂ Zeigefinger, sondern eines der wirksamsten Instrumente fÃ¼r Gesundheitsschutz", betonte Streeck. "Sie senken nachweislich den Konsum, verhindern Krankheiten und entlasten unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem und damit die Beitragszahler." Wenn ein Teil der Mehreinnahmen gezielt in PrÃ¤vention und RauchentwÃ¶hnung investiert werde, sei das ein Gewinn fÃ¼r alle, fÃ¼gte der Bundesdrogenbeauftragte hinzu.



CSU-Gesundheitspolitiker Hans Theiss schlug eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente von 19 auf sieben Prozent vor, die mit einer ErhÃ¶hung der Tabaksteuer gegenfinanziert werden kÃ¶nnte. "Durch die Mehrwertsteuer-Senkung wÃ¼rden die Kassen bis zu sieben Milliarden Euro jÃ¤hrlich mehr zur VerfÃ¼gung haben", sagte er der "Bild". Das lasse sich durch eine hÃ¶here Steuer auf Zigaretten und andere Tabakprodukte gegenfinanzieren. "Konkret wÃ¼rde eine PreiserhÃ¶hung von zwei Euro pro Packung reichen", sagte Theiss.



GrundsÃ¤tzlich sei er gegen SteuererhÃ¶hungen, erklÃ¤rte der CSU-Politiker. In diesem Fall sei sie jedoch vertretbar, "weil das Rauchen Milliardenkosten im Gesundheitssystem verursacht", und die restlichen Beitragszahler nicht stÃ¤rker belastet wÃ¼rden.



Auch SPD-Gesundheitsexperte und Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstÃ¼tzte den Vorschlag. "Der Tabak- und Alkoholkonsum hÃ¤ngt von den Preisen ab", sagte er der "Bild". Mit einer SteuererhÃ¶hung wÃ¼rde der Konsum Lauterbach zufolge zurÃ¼ckgehen. "Die Zusatzeinnahmen kÃ¶nnten in das Gesundheitssystem flieÃŸen, um die gesetzlichen Krankenkassen zu entlasten."



Der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Storm, forderte ebenfalls eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Arznei- und Heilmittel auf sieben Prozent, "um die BeitrÃ¤ge in der gesetzlichen Krankenversicherung 2027 stabil halten zu kÃ¶nnen". Um die Senkung der Mehrwertsteuer zu finanzieren und die Kassen zu entlasten, "sollte im Gegenzug die Tabak- und Alkoholsteuer steigen", sagte Storm der "Bild".