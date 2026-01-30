Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig

US-PrÃ¤sident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu kÃ¶nnen. Eine FlugzeugtrÃ¤gergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und "hoffentlich werden wir sie nicht nutzen mÃ¼ssen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten in Washington. Er habe bereits GesprÃ¤che mit Teheran gefÃ¼hrt und plane, weitere GesprÃ¤che zu fÃ¼hren, fÃ¼gte Trump hinzu.
Der US-PrÃ¤sident betonte auÃŸerdem erneut die StÃ¤rke der USA. "Wir sind stark, wir sind finanziell mÃ¤chtig und wir sind militÃ¤risch mÃ¤chtig", sagte er. "Wir haben gerade viele sehr groÃŸe, sehr mÃ¤chtige Schiffe, die zum Iran fahren, und es wÃ¤re groÃŸartig, wenn wir sie nicht einsetzen mÃ¼ssten", fÃ¼gte Trump hinzu.
Die USA hatten nach der brutalen Niederschlagung der jÃ¼ngsten Proteste im Iran einen neuen MilitÃ¤reinsatz gegen das Land nicht ausgeschlossen und Kriegsschiffe wie den US-FlugzeugtrÃ¤ger USS "Abraham Lincoln" in die Region entsandt. Bei dem brutalen Vorgehen der staatlichen EinsatzkrÃ¤fte gegen Demonstranten wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hrana 6479 Menschen getÃ¶tet, einige SchÃ¤tzungen gehen demnach sogar von bis zu 25.000 Toten aus.
Irans Armeesprecher Mohammed Akraminia drohte am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen, der Iran werde im Falle eines Angriffs der USA "umgehend" reagieren. MÃ¶gliche Ziele kÃ¶nnten die US-MilitÃ¤rbasen in der Golfregion oder ein FlugzeugtrÃ¤ger sein. US-FlugzeugtrÃ¤ger hÃ¤tten "ernstliche Schwachstellen" und zahlreiche US-MilitÃ¤rbasen seien "innerhalb der Reichweite unserer Mittelstreckenraketen", sagte der Sprecher.
Die EU-AuÃŸenminister stuften derweil die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ein. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas und EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen begrÃ¼ndeten den Schritt mit der Niederschlagung der Proteste.Â
Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig
30. Januar 2026
