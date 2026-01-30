Wirtschaft

Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz

  • AFP - 30. Januar 2026, 04:03 Uhr
Bild vergrößern: Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
Bundesrat in Berlin
Bild: AFP

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr befasst sich der Bundesrat am Freitag mit mehreren Gesetzen zur StÃ¤rkung des Verbraucherschutzes. So sollen Verbraucher sollen kÃ¼nftig einen im Internet geschlossenen Vertrag einfach per Mausklick widerrufen kÃ¶nnen.

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr befasst sich der Bundesrat am Freitag mit mehreren Gesetzen zur StÃ¤rkung des Verbraucherschutzes (ab 09.30 Uhr). So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher kÃ¼nftig einen im Internet geschlossenen Vertrag einfach per Mausklick auf einen Button widerrufen kÃ¶nnen. Ein weiteres bereits vom Bundestag verabschiedetes Gesetz sieht strengere Regeln vor, wenn Unternehmen ihre Produkte als "umweltfreundlich" vermarkten. Zudem soll das Produktsicherheitsgesetz verschÃ¤rft werden - etwa im Bereich Spielzeuge.

Die LÃ¤nderkammer soll auÃŸerdem grÃ¼nes Licht fÃ¼r das StandortfÃ¶rdergesetz geben, das Impulse fÃ¼r private Investitionen setzen und BÃ¼rokratiekosten abbauen soll. Dem Bundesrat liegt zudem ein Gesetz vor, das es der Bundeswehr ermÃ¶glichen soll, schneller und unkomplizierter Beschaffungen vorzunehmen. Die Kammer befasst sich auÃŸerdem mit einigen Initiativen der LÃ¤nder etwa zum besseren Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt und zum Kampf gegen Sozialleistungsbetrug. Insgesamt stehen mehr als 60 Punkte auf der Tagesordnung des Bundesrats.

