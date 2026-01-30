Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dem Einsatz von Software des US-Konzerns Palantir fÃ¼r SicherheitsbehÃ¶rden des Bundes eine Absage erteilt. "Ich sehe es nicht, dass die Software Palantir fÃ¼r die BundesbehÃ¶rden kommt", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Ich nehme die Vorbehalte speziell gegen diese Software ernst."
Bei Tools zur automatisierten Datenanalyse sei besondere Umsicht geboten. "Es geht hier um sensible Daten. Und wir dÃ¼rfen uns nicht in gefÃ¤hrliche AbhÃ¤ngigkeiten begeben", mahnte Hubig.
Das Bundesinnenministerium prÃ¼ft seit geraumer Zeit den mÃ¶glichen Einsatz von Palantir-Software etwa fÃ¼r die Bundespolizei. Mehrere BundeslÃ¤nder nutzen bereits Technik von Palantir fÃ¼r ihre Polizeiarbeit. Dies ist in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen der Fall. Andere BundeslÃ¤nder lehnen den Einsatz von Palantir-Software ab.
Brennpunkte
Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage
- dts - 30. Januar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dem Einsatz von Software des US-Konzerns Palantir fÃ¼r SicherheitsbehÃ¶rden des Bundes eine Absage erteilt. "Ich sehe es nicht, dass die Software Palantir fÃ¼r die BundesbehÃ¶rden kommt", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Ich nehme die Vorbehalte speziell gegen diese Software ernst."
Weitere Meldungen
In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem mÃ¶glichen TÃ¶tungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt vonMehr
Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische StÃ¤dte fÃ¼r eine Woche auszusetzen.Mehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu kÃ¶nnen. Eine FlugzeugtrÃ¤gergruppe befinde sich auf dem Weg zum IranMehr
Top Meldungen
Der Technologie-Konzern Apple hat im letzten Quartal des Jahres 2025 so viel verdient wie nie zuvor. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar (umgerechnetMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung fÃ¼rchtet Versorgungsrisiken mit Ã–l und Raffinerieprodukten, sollten die aktuell ausgesetzten US-Sanktionen fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Minister Lars Klingbeil (SPD) begrÃ¼ÃŸt Projekte wie den Zahlungsdienst "Wero". Eine Pflicht,Mehr