Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dem Einsatz von Software des US-Konzerns Palantir fÃ¼r SicherheitsbehÃ¶rden des Bundes eine Absage erteilt. "Ich sehe es nicht, dass die Software Palantir fÃ¼r die BundesbehÃ¶rden kommt", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Ich nehme die Vorbehalte speziell gegen diese Software ernst."



Bei Tools zur automatisierten Datenanalyse sei besondere Umsicht geboten. "Es geht hier um sensible Daten. Und wir dÃ¼rfen uns nicht in gefÃ¤hrliche AbhÃ¤ngigkeiten begeben", mahnte Hubig.



Das Bundesinnenministerium prÃ¼ft seit geraumer Zeit den mÃ¶glichen Einsatz von Palantir-Software etwa fÃ¼r die Bundespolizei. Mehrere BundeslÃ¤nder nutzen bereits Technik von Palantir fÃ¼r ihre Polizeiarbeit. Dies ist in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen der Fall. Andere BundeslÃ¤nder lehnen den Einsatz von Palantir-Software ab.

