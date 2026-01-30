Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an

Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen und Bremen ist im Januar gegenÃ¼ber dem Vormonat gestiegen.



In Niedersachsen waren 285.394 Menschen ohne Arbeit, 16.684 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,3 Prozent. Im Land Bremen stieg die Zahl auf 43.905, ein Plus von 1.909 Personen, bei einer Quote von 11,7 Prozent. Diese Entwicklung sei saisontypisch, da hÃ¤ufig befristete VertrÃ¤ge zum Jahresende ausliefen, teilte die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit mit.



Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Arbeitslosigkeit in beiden LÃ¤ndern hÃ¶her. In Niedersachsen waren es 4.767 Personen mehr, in Bremen 782. Besonders stark stieg die Zahl der Menschen, die nach einem Jobverlust Arbeitslosengeld beziehen. Die Bundesagentur fÃ¼hrt dies auf eine allgemeine konjunkturelle EintrÃ¼bung zurÃ¼ck. Zudem nehmen die BestÃ¤nde an Langzeitarbeitslosen zu.



Trotz des Drucks zeige sich der Arbeitsmarkt widerstandsfÃ¤hig, so Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur fÃ¼r die Region. Die sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung liege weiter auf hohem Niveau. Als stabilisierendes Instrument setze man auf sogenannte Arbeitsmarktdrehscheiben, um PersonalÃ¼berhÃ¤nge in Betrieben mit Einstellungsbedarf zu Ã¼berfÃ¼hren. Eine positive Entwicklung gebe es bei der UnterbeschÃ¤ftigung, die im Vergleich zum Vorjahr in beiden LÃ¤ndern zurÃ¼ckgegangen ist.

