Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine

Bundesrat in Berlin

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr hat sich der Bundesrat in einer EntschlieÃŸung zur weiteren UnterstÃ¼tzung der von Russland angegriffenen Ukraine bekannt. Die UnterstÃ¼tzung der Ukraine sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen und erfordere ein abgestimmtes Zusammenwirken aller staatlicher Ebenen, heiÃŸt es in der EntschlieÃŸung zum vierten Jahrestag des Kriegsbeginns, welche die LÃ¤nderkammer am Freitag in Berlin annahm. Die UnterstÃ¼tzung der Ukraine mÃ¼sse "fortsetzt und - wo notwendig - verstÃ¤rkt" werden.



Der Bundesrat forderte Russland in der EntschlieÃŸung auf, "sÃ¤mtliche Angriffe unverzÃ¼glich einzustellen und sich aus der gesamten Ukraine zurÃ¼ckzuziehen". Insbesondere die andauernden Angriffe auf die ukrainische ZivilbevÃ¶lkerung und zivile Ziele sowie die begangenen Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und weiteren schweren VerstÃ¶ÃŸe gegen das humanitÃ¤re VÃ¶lkerrecht werden darin "auf das SchÃ¤rfste" verurteilt.



Der Staatsminister im AuswÃ¤rtigen Amt, Florian Hahn (CSU), begrÃ¼ÃŸte als Vertreter der Bundesregierung die EntschlieÃŸung der LÃ¤nderkammer. "Die humanitÃ¤re Lage in der Ukraine ist dramatischer als je zuvor", sagte Hahn im Bundesrat. Die Ukraine durchlebe "den schwierigsten Winter seit vier Jahren". Angesichts der gezielten russischen Angriffe auf die Energieversorgung gebe es "dringenden UnterstÃ¼tzungsbedarf" fÃ¼r die Ukraine.