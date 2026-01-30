Politik

Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine

  • AFP - 30. Januar 2026, 10:07 Uhr
Bild vergrößern: Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine
Bundesrat in Berlin
Bild: AFP

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr hat sich der Bundesrat in einer EntschlieÃŸung zur weiteren UnterstÃ¼tzung der von Russland angegriffenen Ukraine bekannt. Die UnterstÃ¼tzung der Ukraine sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr hat sich der Bundesrat in einer EntschlieÃŸung zur weiteren UnterstÃ¼tzung der von Russland angegriffenen Ukraine bekannt. Die UnterstÃ¼tzung der Ukraine sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen und erfordere ein abgestimmtes Zusammenwirken aller staatlicher Ebenen, heiÃŸt es in der EntschlieÃŸung zum vierten Jahrestag des Kriegsbeginns, welche die LÃ¤nderkammer am Freitag in Berlin annahm. Die UnterstÃ¼tzung der Ukraine mÃ¼sse "fortsetzt und - wo notwendig - verstÃ¤rkt" werden.

Der Bundesrat forderte Russland in der EntschlieÃŸung auf, "sÃ¤mtliche Angriffe unverzÃ¼glich einzustellen und sich aus der gesamten Ukraine zurÃ¼ckzuziehen". Insbesondere die andauernden Angriffe auf die ukrainische ZivilbevÃ¶lkerung und zivile Ziele sowie die begangenen Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und weiteren schweren VerstÃ¶ÃŸe gegen das humanitÃ¤re VÃ¶lkerrecht werden darin "auf das SchÃ¤rfste" verurteilt.

Der Staatsminister im AuswÃ¤rtigen Amt, Florian Hahn (CSU), begrÃ¼ÃŸte als Vertreter der Bundesregierung die EntschlieÃŸung der LÃ¤nderkammer. "Die humanitÃ¤re Lage in der Ukraine ist dramatischer als je zuvor", sagte Hahn im Bundesrat. Die Ukraine durchlebe "den schwierigsten Winter seit vier Jahren". Angesichts der gezielten russischen Angriffe auf die Energieversorgung gebe es "dringenden UnterstÃ¼tzungsbedarf" fÃ¼r die Ukraine.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    In Frankreichs Haushaltsstreit ist Ende absehbar
    In Frankreichs Haushaltsstreit ist Ende absehbar

    Im Streit um den franzÃ¶sischen Haushalt ist ein Ende absehbar: Frankreichs Premierminister SÃ©bastien Lecornu leitete am Freitag die endgÃ¼ltige Verabschiedung durch das

    Mehr
    Teilzeit-Debatte: Wirtschaftsexperte Haan fÃ¼r steuerliche Reformen als Anreiz
    Teilzeit-Debatte: Wirtschaftsexperte Haan fÃ¼r steuerliche Reformen als Anreiz

    In der Debatte Ã¼ber Teilzeitarbeit schlÃ¤gt der Arbeitsmarktexperte Peter Haan den Ausbau der Kinderbetreuung und strukturelle Reformen im Steuersystem vor. "Dann kÃ¶nnte man

    Mehr
    Bericht: Kommission zur Schuldenbremsenreform von Einigung noch weit entfernt
    Bericht: Kommission zur Schuldenbremsenreform von Einigung noch weit entfernt

    Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission fÃ¼r eine Reform der Schuldenbremse kommt laut einem Bericht nur schleppend voran. Das "Handelsblatt" berichtete am Freitag

    Mehr
    Finanztip zu Gold-Verkauf: Ankaufspreise vergleichen lohnt sich
    Finanztip zu Gold-Verkauf: Ankaufspreise vergleichen lohnt sich
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
    Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
    Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen
    Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen
    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006
    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006
    Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
    Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
    Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an
    Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an
    Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen
    Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen

    Top Meldungen

    Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
    Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen

    Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur fÃ¼r

    Mehr
    Verdi kÃ¼ndigt fÃ¼r Montag bundesweit Streiks im kommunalen Nahverkehr an
    Verdi kÃ¼ndigt fÃ¼r Montag bundesweit Streiks im kommunalen Nahverkehr an

    Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat fÃ¼r Montag bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde fÃ¼r knapp

    Mehr
    Verdi ruft bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf
    Verdi ruft bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die BeschÃ¤ftigten im kommunalen Nahverkehr fÃ¼r Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts