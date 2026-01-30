Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur fÃ¼r Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht die Arbeitslosigkeit den hÃ¶chsten Januarwert seit dem Jahr 2006, als 101.878 Menschen ohne Arbeit waren. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Zahl um 4.683 oder 5,1 Prozent, gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat Januar 2025 liegt der Anstieg bei 4.132 Personen oder 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 8,6 Prozent.

Trotz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit verzeichnet Hamburg weiterhin eine RekordbeschÃ¤ftigung. Im November 2025 arbeiteten 1.097.400 Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs, so viele wie nie zuvor. Die Entwicklung auf Bundesebene fÃ¤llt hingegen negativ aus. Die Agentur fÃ¼r Arbeit fÃ¼hrt den Anstieg der Arbeitslosigkeit unter anderem auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das BevÃ¶lkerungswachstum und die AttraktivitÃ¤t des Hamburger Arbeitsmarktes fÃ¼r Bewerber aus der Metropolregion und dem Ausland zurÃ¼ck.

Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren (plus 17,3 Prozent), Akademikern (plus 9,9 Prozent) und Langzeitarbeitslosen (plus 9,4 Prozent). Gleichzeitig beendeten im Januar fast 5.000 zuvor arbeitslose Hamburger ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer ErwerbstÃ¤tigkeit, ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank hingegen auf 14.077, ein RÃ¼ckgang von 14,3 Prozent im Jahresvergleich.

