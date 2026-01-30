Deutschland und Israel haben erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs geÃ¼bt. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, war die Ãœbung unter dem Namen "Blue Horizon" ein erster konkreter Schritt zur Umsetzung des im Januar zwischen beiden LÃ¤ndern vereinbarten Cyber- und Sicherheitspakts. Dabei gehe es um den Aufbau eines deutschen "Cyberdomes", angelehnt an das bestehende israelische Abwehrsystem.
"Mit der ersten gemeinsamen Cyber-AbwehrÃ¼bung machen wir das Cybersicherheitspaket praktisch wirksam", erklÃ¤rte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zu der Zusammenarbeit. "Wir stÃ¤rken unsere FÃ¤higkeit, schwere Cyberangriffe abzuwehren", hob er weiter hervor. Deutschland und Israel stÃ¼nden "Seite an Seite fÃ¼r starke, sichere Abwehrsysteme".
Bei der Ãœbung arbeiteten laut Bundesinnenministerium Expertinnen und Experten der israelischen Nationalen Cyberdirektion mit deutschen Cyber-Fachleuten aus verschiedenen BehÃ¶rden und Organisationen zusammen. Diese sollten dabei "sich besser kennenlernen, AblÃ¤ufe angleichen und eine gemeinsame Sprache fÃ¼r den Ernstfall entwickeln". Damit solle die ReaktionsfÃ¤higkeit bei Cyberangriffen verbessert und beschleunigt werden.
Deutschland Ã¼bt gemeinsam mit Israel Abwehr von Cyberangriffen
- AFP - 30. Januar 2026, 14:33 Uhr
