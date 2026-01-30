Iran-USA-Konflikt: Teheran zu neuen AtomgesprÃ¤chen "auf AugenhÃ¶he" bereit

Wandbilder in Teheran gegen die USA und Israel

Inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat sich Teheran zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden und dÃ¼rften keine Debatten Ã¼ber die RaketenbestÃ¤nde oder VerteidigungskapazitÃ¤ten seines Landes beinhalten, sagte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Freitag in Istanbul vor Journalisten. US-PrÃ¤sident Donald Trump, der nach der brutalen Niederschlagung der jÃ¼ngsten Proteste im Iran mit einem erneuten MilitÃ¤rangriff gedroht hatte, Ã¤uÃŸerte derweil die Hoffnung, dass ein MilitÃ¤reinsatz vermieden werden kÃ¶nne.



Konkrete PlÃ¤ne fÃ¼r ein Treffen mit US-Vertretern zur Wiederaufnahme der AtomgesprÃ¤che mit dem Iran gebe es bislang nicht, sagte Araghtschi. DafÃ¼r seien zu einem mÃ¶glichen Ort und zu Inhalten der GesprÃ¤che "weitere Vorbereitungen erforderlich". Araghtschi war am Freitagmorgen fÃ¼r GesprÃ¤che mit dem tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan und AuÃŸenminister Hakan Fidan in Istanbul eingetroffen. Erdogan hatte zuvor die Bereitschaft der TÃ¼rkei bekrÃ¤ftigt, in den Spannungen zwischen den USA und Iran zu vermitteln.



Eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA sei entscheidend, um regionale Spannungen abzubauen, erklÃ¤rte der tÃ¼rkische AuÃŸenminister Fidan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Araghtschi. "Wir hoffen, dass die US-Regierung mit Vernunft" handle und sich nicht von Israel "zu einem MilitÃ¤rschlag gegen den Iran bewegen" lasse, sagte er. Ein solcher Angriff wÃ¼rde der gesamten Region "groÃŸen Schaden" zufÃ¼gen.Â



Die GesprÃ¤che in Istanbul folgten auf erneute Drohungen von US-PrÃ¤sident Trump mit einem MilitÃ¤rschlag gegen den Iran. Die USA entsandten zudem Kriegsschiffen in die Region. Am Donnerstag unterstrich Trump die militÃ¤rische StÃ¤rke der USA und Ã¤uÃŸerte zugleich die Hoffnung, einen Angriff auf den Iran vermeiden zu kÃ¶nnen: "Wir sind stark, wir sind finanziell mÃ¤chtig und wir sind militÃ¤risch mÃ¤chtig", sagte er. "Wir haben gerade viele sehr groÃŸe, sehr mÃ¤chtige Schiffe, die zum Iran fahren, und es wÃ¤re groÃŸartig, wenn wir sie nicht einsetzen mÃ¼ssten", fÃ¼gte Trump hinzu.



Am Mittwoch hatte Trump mit militÃ¤rischer Gewalt gedroht, falls Teheran Verhandlungen Ã¼ber ein neues Atomabkommen verweigere. "Die Zeit wird knapp," schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der nÃ¤chste Angriff wird viel schlimmer", fÃ¼gte er mit Blick auf die Bombardements der US-Armee wÃ¤hrend des zwÃ¶lftÃ¤gigen Krieges zwischen Israel und dem Iran im vergangenen Juni hinzu.



AuslÃ¶ser der jÃ¼ngsten Drohungen Trumps war die brutale Niederschlagung der kurz vor dem Jahreswechsel im Iran aufgeflammten Proteste gegen die iranische FÃ¼hrung. Nach Angaben der in den USA ansÃ¤ssigen Menschenrechtsorganisation Hrana gibt es eine BestÃ¤tigung fÃ¼r 6479 Menschen, die bei den Demonstrationen getÃ¶tet wurden, einige SchÃ¤tzungen gehen sogar von bis zu 25.000 Toten aus. Zehntausende wurden festgenommen. Die iranischen BehÃ¶rden, die zeitweise eine Internetsperre verhÃ¤ngten, sprechen von mehr als 3000 Toten, die meisten von ihnen SicherheitskrÃ¤fte oder Passanten. Die Revolutionsgarden spielten beim gewaltsamen Vorgehen gegen die Demonstranten eine zentrale Rolle.



Die EU-Mitgliedsstaaten hatten am Donnerstag in BrÃ¼ssel entschieden, die Revolutionsgarden nach jahrelangen Diskussionen als Terrororganisation einzustufen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete den Schritt als "klares Signal gegen die brutale Gewalt im Iran".



Irans Oberster Richter, Gholamhossein Mohseni Ejei, drohte der EU daraufhin am Freitag mit Konsequenzen. "Es besteht kein Zweifel, dass die feindselige Aktion der EuropÃ¤er, die die Revolutionsgarden als terroristische Organisation bezeichnet haben, nicht unbeantwortet bleiben wird", erklÃ¤rte Ejei im Staatsfernsehen.Â



Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach der Atombombe zu streben. Deutschland, Frankreich und GroÃŸbritannien sowie die USA, Russland und China hatten im Jahr 2015 ein Atomabkommen mit dem Iran geschlossen, um das Land am Bau einer Atombombe zu hindern. Die USA stiegen allerdings 2018 wÃ¤hrend Trumps erster Amtszeit einseitig aus dem Abkommen aus und verhÃ¤ngten danach erneut Sanktionen gegen das Land.



Daraufhin zog sich Teheran seinerseits schrittweise von seinen in dem Abkommen festgehaltenen Verpflichtungen zurÃ¼ck und fuhr die Anreicherung von Uran hoch. Die europÃ¤ischen Staaten hatten Ende August den sogenannten Snapback-Mechanismus aktiviert und damit ihre Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt.Â