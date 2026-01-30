Brennpunkte

Spanische Polizei entdeckt zerlegte Statue von Golf-Legende Ballesteros

  • AFP - 30. Januar 2026, 15:13 Uhr
Severiano Ballesteros
Wenige Tage nach dem Diebstahl einer lebensgroÃŸen Statue der spanischen Golf-Legende Severiano Ballesteros hat die Polizei Ãœberreste des Denkmals beschlagnahmt und einen VerdÃ¤chtigen gefasst.

Die lebensgroÃŸe und laut Medienberichten rund hundert Kilo schwere Statue war vor rund zwei Wochen aus einem Park in Ballesteros' Heimatort Pedrena gestohlen worden, wo sie seit 2017 stand. Ballesteros gewann zwischen 1979 und 1988 fÃ¼nf Major-Turniere. 2011 starb er im Alter von 54 Jahren an einem Gehirntumor.

