Wenige Tage nach dem Diebstahl einer lebensgroÃŸen Statue der spanischen Golf-Legende Severiano Ballesteros hat die Polizei Ãœberreste des Denkmals beschlagnahmt und einen VerdÃ¤chtigen gefasst. Die in Teile zerlegte Statue sei in Santander im Norden Spaniens gefunden worden, erklÃ¤rte die Polizei am Freitag. Der wegen Kupferdiebstahls vorbestrafte mutmaÃŸliche Dieb wurde demnach festgenommen.
Die lebensgroÃŸe und laut Medienberichten rund hundert Kilo schwere Statue war vor rund zwei Wochen aus einem Park in Ballesteros' Heimatort Pedrena gestohlen worden, wo sie seit 2017 stand. Ballesteros gewann zwischen 1979 und 1988 fÃ¼nf Major-Turniere. 2011 starb er im Alter von 54 Jahren an einem Gehirntumor.
Brennpunkte
Spanische Polizei entdeckt zerlegte Statue von Golf-Legende Ballesteros
- AFP - 30. Januar 2026, 15:13 Uhr
Wenige Tage nach dem Diebstahl einer lebensgroÃŸen Statue der spanischen Golf-Legende Severiano Ballesteros hat die Polizei Ãœberreste des Denkmals beschlagnahmt und einen VerdÃ¤chtigen gefasst.
Wenige Tage nach dem Diebstahl einer lebensgroÃŸen Statue der spanischen Golf-Legende Severiano Ballesteros hat die Polizei Ãœberreste des Denkmals beschlagnahmt und einen VerdÃ¤chtigen gefasst. Die in Teile zerlegte Statue sei in Santander im Norden Spaniens gefunden worden, erklÃ¤rte die Polizei am Freitag. Der wegen Kupferdiebstahls vorbestrafte mutmaÃŸliche Dieb wurde demnach festgenommen.
Weitere Meldungen
Inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat sich Teheran zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. EntsprechendeMehr
Die US-Sprinterin und Olympiasiegerin Sha'Carri Richardson ist auch am Steuer schneller unterwegs als andere: Die 25-JÃ¤hrige wurde laut US-Medienberichten am Donnerstag inMehr
Deutschland und Israel haben erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs geÃ¼bt. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, war die Ãœbung unterMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt alsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative ErgebnisMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweite jÃ¤hrliche Inflationsrate, die im Dezember bei 1,8 Prozent gelegen hatte, dÃ¼rfte im Januar wieder angestiegen sein. DaraufMehr