MutmaÃŸliches Verbrechen in Dormagen: Belohnung fÃ¼r Hinweise zu totem 14-JÃ¤hrigen

Nach dem Fund eines toten 14-JÃ¤hrigen an einem See am Stadtrand von Dormagen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine Belohnung fÃ¼r Hinweise auf TatverdÃ¤chtige ausgesetzt. Spuren und Hinweise deuteten "zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Kapitalverbrechen hin", erklÃ¤rten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in DÃ¼sseldorf und Neuss. Die Auswertung dauere an. Ein TatverdÃ¤chtiger sei noch nicht ermittelt.



Die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf und die Stadt Dormagen lobten demnach am Freitag jeweils eine Belohnung von 5000 Euro fÃ¼r entscheidende Hinweise aus, insgesamt also 10.000 Euro. SpaziergÃ¤nger hatten den leblosen Jungen am Mittwochnachmittag an dem See am Stadtrand der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Eine Mordkommission Ã¼bernahm die Ermittlungen.



Der Jugendliche wies nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Verletzungen auf, weitere Informationen wurden nicht verÃ¶ffentlicht. Bereits zuvor hatten die Ermittler von einem mÃ¶glichen TÃ¶tungsdelikt gesprochen und die BevÃ¶lkerung um Hinweise gebeten.