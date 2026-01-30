Nach dem Fund eines toten 14-JÃ¤hrigen an einem See am Stadtrand von Dormagen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine Belohnung fÃ¼r Hinweise auf TatverdÃ¤chtige ausgesetzt. Spuren und Hinweise deuteten "zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Kapitalverbrechen hin", erklÃ¤rten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in DÃ¼sseldorf und Neuss. Die Auswertung dauere an. Ein TatverdÃ¤chtiger sei noch nicht ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf und die Stadt Dormagen lobten demnach am Freitag jeweils eine Belohnung von 5000 Euro fÃ¼r entscheidende Hinweise aus, insgesamt also 10.000 Euro. SpaziergÃ¤nger hatten den leblosen Jungen am Mittwochnachmittag an dem See am Stadtrand der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Eine Mordkommission Ã¼bernahm die Ermittlungen.
Der Jugendliche wies nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Verletzungen auf, weitere Informationen wurden nicht verÃ¶ffentlicht. Bereits zuvor hatten die Ermittler von einem mÃ¶glichen TÃ¶tungsdelikt gesprochen und die BevÃ¶lkerung um Hinweise gebeten.
Brennpunkte
MutmaÃŸliches Verbrechen in Dormagen: Belohnung fÃ¼r Hinweise zu totem 14-JÃ¤hrigen
- AFP - 30. Januar 2026, 16:56 Uhr
Nach dem Fund eines toten 14-JÃ¤hrigen an einem See am Stadtrand von Dormagen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine Belohnung fÃ¼r Hinweise auf TatverdÃ¤chtige ausgesetzt.
Nach dem Fund eines toten 14-JÃ¤hrigen an einem See am Stadtrand von Dormagen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine Belohnung fÃ¼r Hinweise auf TatverdÃ¤chtige ausgesetzt. Spuren und Hinweise deuteten "zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Kapitalverbrechen hin", erklÃ¤rten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in DÃ¼sseldorf und Neuss. Die Auswertung dauere an. Ein TatverdÃ¤chtiger sei noch nicht ermittelt.
Weitere Meldungen
Der Iran will nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Abkommen treffen, um ein militÃ¤risches Vorgehen der USA zu verhindern. "Ich kann eines sagen, sie wollen einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt das am Freitag erzielte Abkommen zwischen der syrischen Regierung und dem kurdischen MilitÃ¤rbÃ¼ndnis, "SyrischeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat sich fÃ¼r eine auch militÃ¤risch verteidigungsfÃ¤hige Bundesrepublik ausgesprochen, aber gegen zusÃ¤tzlicheMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazuMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt alsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative ErgebnisMehr