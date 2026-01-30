Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente

Jeffrey Epstein und seine Freundin Ghislaine Maxwell

In der AffÃ¤re um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein verÃ¶ffentlicht die US-Regierung heute neue Dokumente. Der stellvertretende Justizminister Blanche kÃ¼ndigte die Freigabe von 'mehr als drei Millionen Seiten' Material an.

In der AffÃ¤re um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat die US-Regierung Millionen neuer Dokumente verÃ¶ffentlicht. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche sprach am Freitag in Washington von "mehr als drei Millionen Seiten" Material. Darunter sind nach seinen Worten mehr als 2000 Videos sowie 180.000 Fotos.Â



Blanche sagte weiter, insgesamt habe das Justizministerium sechs Millionen Seiten gesammelt, nur gut die HÃ¤lfte habe aber mit Epstein zu tun. Damit sind laut einer ErklÃ¤rung des Justizministeriums nun insgesamt "fast 3,5 Millionen Seiten verÃ¶ffentlicht".



Die Freigabe ist Ã¼berfÃ¤llig: Laut einem Gesetz des US-Kongresses hÃ¤tte die Regierung nahezu alle Akten bereits bis zum 19. Dezember verÃ¶ffentlichen sollen. Bislang geschah dies aber nur mit einem Bruchteil der Dokumente.



Die Regierung begrÃ¼ndet die VerzÃ¶gerungen mit der Notwendigkeit, die IdentitÃ¤t der Opfer Epsteins unkenntlich zu machen. Auch in den neuen Akten gibt es laut Blanche deshalb zahlreiche geschwÃ¤rzte Stellen. Darunter sind laut der ErklÃ¤rung des Justizministeriums auch "einige pornografische Bilder". Dagegen betonte das Ministerium: "Prominente PersÃ¶nlichkeiten und Politiker wurden bei der VerÃ¶ffentlichung der Akten nicht geschwÃ¤rzt."



Die oppositionellen Demokraten hatten der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump wegen der VerzÃ¶gerung einen Gesetzesbruch vorgeworfen. Sanktionen sind in dem Epstein-Akten-Transparenzgesetz allerdings nicht vorgesehen.



Der Ã¼ber Jahre mit Trump befreundete Epstein war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.



2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.



DieÂ oppositionellen Demokraten beschuldigen Trump, sich mit der langsamen Aktenfreigabe selbst schÃ¼tzen zu wollen. Trump bestreitet engere Beziehungen zu Epstein, bisher verÃ¶ffentlichte Fotos und Dokumente legen aber das Gegenteil nahe.



Ein persÃ¶nliches Fehlverhalten konnte dem PrÃ¤sidenten bisher nicht nachgewiesen werden. Trump hatte sich monatelang gegen die Freigabe der Dokumente gesperrt, er nannte die Epstein-AffÃ¤re einen "Schwindel" der Demokraten.