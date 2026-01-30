Politik

  • AFP - 30. Januar 2026, 17:24 Uhr
Bild vergrößern: Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet
Reha eines Long-Covid-Patienten
Bild: AFP

Erkrankungen im Nachgang von Infektionen sollen besser erforscht werden. Dies ist das Ziel der Nationalen Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen, die Forschungsministerin Dorothee BÃ¤r gemeinsam mit Institutionen der Gesundheitsforschung startete.

"Wir starten ein neues Kapitel in der Erforschung postinfektiÃ¶ser Erkrankungen", erklÃ¤rte BÃ¤r. In den kommenden zehn Jahren sollen demnach deren Ursachen und Grundmechanismen erforscht sowie neue Diagnose- und Therapieoptionen fÃ¼r Betroffene entwickelt werden. DafÃ¼r stellt die Bundesregierung 500 Millionen Euro bereit.

"Aus vielen GesprÃ¤chen weiÃŸ ich, welch groÃŸe Belastung diese Erkrankungen fÃ¼r die Betroffenen und ihre AngehÃ¶rigen darstellen", erklÃ¤rte BÃ¤r. Erarbeitet werden solle eine Strategie, "um die Versorgung der Betroffenen nachhaltig zu verbessern". Die Ministerin verwies auf Erkrankungen wie beispielsweise das Chronische Fatigue-Syndrom (CFS), fÃ¼r das es nach wie vor keine einfachen LÃ¶sungen oder Therapien gebe. CFS tritt hÃ¤ufig bei Long-Covid-Erkrankten auf, aber auch in anderen ZusammenhÃ¤ngen.

Die Erforschung der Auswirkungen von Infektionen auf die Gesundheit ist ein Gegenstand der Nako-Gesundheitsstudie eines Netzwerks deutscher Forschungsinstitute. Dies solle dazu beitragen, "neue Wege fÃ¼r PrÃ¤vention und Versorgung zu erÃ¶ffnen", erklÃ¤rte die Vorstandsvorsitzende des Nako-Netzwerks, Annette Peters. An der Nationalen Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen beteiligt sind auch das Netzwerk UniversitÃ¤tsmedizin (NUM), das als Reaktion auf die Corona-Pandemie gebildet wurde, weitere Forschungseinrichtungen sowie das Bundesgesundheitsministerium.

Der forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian MÃ¼ller, warnte allerdings vor Ã¼berzogenen Erwartungen an das Projekt. "Grundlagenforschung braucht Zeit und Ausdauer. Wir kÃ¶nnen nicht fest davon ausgehen, dass schon in ein oder zwei Jahren konkrete Ergebnisse vorliegen, die den Betroffenen sofort helfen kÃ¶nnen", gab er im Redaktionsnetzwerk Deutschland zu bedenken. Wichtig sei aber bereits das Signal, "dass wir das Leid der Betroffenen ernst nehmen" und "uns auf den Weg machen".

Die Betroffenen-Initiative "Long Covid Deutschland" verlangte mehr Akzeptanz und Ã¶ffentliches Bewusstsein fÃ¼r Erkrankungen wie Long Covid und ME/CFS. "Das wÃ¼rde schon ganz vielen Menschen helfen, denn es handelt sich keineswegs um seltene Erkrankungen, wie vielfach angenommen wir", sagte eine Sprecherin der "Rheinischen Post". Sie verwies auf SchÃ¤tzungen, wonach in Deutschland rund 650.000 Menschen als Folge einer Virusinfektion an ME/CFS erkrankt sind. Die Sprecherin Ã¤uÃŸerte die Hoffnung auf "kausale Therapien fÃ¼r mÃ¶glichst viele Betroffene" und damit "auf soziale, kulturelle und berufliche Teilhabe".

