Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters

Die Statue von Karl Lueger

Eine nur vorÃ¼bergehende Entfernung der Statue eines antisemitischen frÃ¼heren BÃ¼rgermeisters von Wien hat in Ã–sterreich Kritik ausgelÃ¶st. Das Standbild des bekennenden Antisemiten Karl Lueger war am Donnerstag fÃ¼r Renovierungszwecke entfernt worden.

Eine nur vorÃ¼bergehende Entfernung der Statue eines antisemitischen frÃ¼heren BÃ¼rgermeisters von Wien hat in Ã–sterreich Kritik ausgelÃ¶st. Das Standbild des bekennenden Antisemiten Karl Lueger, den Adolf Hitler einst als ein Vorbild bezeichnet hatte, war am Donnerstag fÃ¼r Renovierungszwecke entfernt worden. Es soll gesÃ¤ubert und dann im Rahmen des Projekts "Schieflage" mit einer Neigung von 3,5 Grad wieder aufgestellt werden.



Die Aktivistengruppe Aufstehn forderte am Freitag, dass die vier Meter hohe Bronzestatue nicht wieder aufgestellt wird. Ãœberlebende der Shoah und Juden und JÃ¼dinnen hÃ¤tten sich fÃ¼r die Entfernung des Denkmals ausgesprochen, erklÃ¤rte die Gruppe im Onlinedienst Bluesky mit Verweis auf den Holocaust. Das Projekt, fÃ¼r das die Stadt 500.000 Euro zur VerfÃ¼gung gestellt habe, sei "ein Schlag ins Gesicht" der jÃ¼dischen Gemeinde, erklÃ¤rte die Vertretung jÃ¼discher Studierender in Ã–sterreich (JÃ¶H).Â



Am Internationalen Holocaust-Gedenktag am Dienstag hatten Unbekannte das 1926 errichtete Standbild schwarz verhÃ¼llt und dessen ZerstÃ¶rung gefordert.



Lueger war von 1897 bis zu seinem Tod 1910 BÃ¼rgermeister von Wien und bekennender Antisemit. Historikern zufolge nutzte er systematisch Antisemitismus, um WÃ¤hler zu mobiliseren und seine Macht zu sichern. Hitler sah Lueger in frÃ¼hen Jahren als Vorbild und ging in "Mein Kampf" auf ihn ein.