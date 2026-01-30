Brennpunkte

Van Aken will "Friedenssicherung ohne AufrÃ¼stungsspirale"

  • dts - 30. Januar 2026, 18:16 Uhr
Flugabwehrsystem Skyranger 30 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat sich fÃ¼r eine auch militÃ¤risch verteidigungsfÃ¤hige Bundesrepublik ausgesprochen, aber gegen zusÃ¤tzliche RÃ¼stungsausgaben. "Ich bin fÃ¼r Friedenssicherung ohne AufrÃ¼stungsspirale", sagte van Aken der Nachrichtenseite des Senders ntv. "Wir brauchen EU- und Landesverteidigung, und beides geht nicht nur mit WattebÃ¤uschchen. Es braucht auch RÃ¼stung, das gehÃ¶rt dazu."

Mehr Soldaten und zusÃ¤tzliche RÃ¼stungsausgaben hÃ¤lt van Aken fÃ¼r falsch. Der Linken-Vorsitzende erinnerte daran, dass die europÃ¤ischen Staaten fÃ¼r das MilitÃ¤r nominal deutlich mehr ausgeben als Russland. "Wir brauchen also nicht mehr Soldaten, und wir brauchen auch nicht mehr Geld fÃ¼r RÃ¼stung", sagte er. "Wenn dieses Jahr Mittelstreckenraketen aus den USA hier in Deutschland stationiert werden, was glauben Sie, was Russland dann macht? Die rÃ¼sten ebenfalls auf. Das fÃ¼hrt zu einer Spirale nach oben", behauptete er. "Das hatten wir im Kalten Krieg, das wollen wir auf gar keinen Fall."

Zugleich sprach van Aken sich fÃ¼r Beistandsverpflichtungen aus. "Ich mÃ¶chte nicht im Rahmen der Nato denken, sondern im Rahmen der EU", sagte er angesprochen auf Artikel 5 des Nato-Vertrags. "Aber natÃ¼rlich brauchen wir Beistandsverpflichtungen. Wir kÃ¶nnen LÃ¤nder wie das Baltikum, Polen oder Finnland doch nicht Russland zum FraÃŸ vorwerfen."

