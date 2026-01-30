Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Der Iran will nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Abkommen treffen, um ein militÃ¤risches Vorgehen der USA zu verhindern. "Ich kann eines sagen, sie wollen einen Deal vereinbaren", sagte Trump am Freitag vor Journalisten im Oval Office in Washington. Auf die Frage, ob er dem Iran eine Frist fÃ¼r ein Abkommen zu seinem Atomprogramm, seinem Raketenprogramm oder anderen Themen gesetzt habe, antwortete Trump: "Ja, das habe ich" und fÃ¼gte hinzu, die genaue Frist kenne nur der Iran.



Trump verwies zudem auf die US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe. "Wir haben eine groÃŸe Armada, Flotte, nennen Sie es wie sie wollen, die gerade Kurs auf den Iran nimmt, sogar grÃ¶ÃŸer als das, was wir in Venezuela hatten", sagte er. Eine Antwort auf die Frage, ob er einen Ã¤hnlichen MilitÃ¤reinsatz wie in Venezuela plane, falls kein Abkommen mit dem Iran zustande komme, lehnte Trump ab.Â



Anfang Januar hatten US-SpezialkrÃ¤fte den linksnationalistischen venezolanischen Staatschef NicolÃ¡s Maduro in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.



Der Iran hatte sich am Freitag zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden, sagte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul vor Journalisten. Trump hatte nach der brutalen Niederschlagung der jÃ¼ngsten Proteste im Iran mit einem erneuten MilitÃ¤rangriff gedroht.