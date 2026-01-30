2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg

1. FC Magdeburg - Hannover 96 am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Magdeburg/NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC NÃ¼rnberg hat sich am 20. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 1:1 gegen PreuÃŸen MÃ¼nster begnÃ¼gen mÃ¼ssen, wÃ¤hrend Hannover 96 beim 1. FC Magdeburg einen 2:1-AuswÃ¤rtssieg gefeiert hat.



In Magdeburg erwischte Hannover 96 den besseren Start und belohnte sich in der 38. Minute, als Daisuke Yokota aus kurzer Distanz zum 1:0 fÃ¼r die GÃ¤ste einschob. Nach der Pause kam der FCM entschlossener aus der Kabine und glich in der 53. Minute aus: Baris Atik setzte sich nach Vorarbeit von Dariusz Stalmach durch und befÃ¶rderte den Ball aus rund 20 Metern ins rechte Eck. Die Antwort der Niedersachsen lieÃŸ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten spÃ¤ter stellte Enzo Leopold den alten Abstand wieder her, als er nach einem Doppelpass mit Elias Saad aus 16 Metern flach zum 2:1 traf. In der Folge drÃ¤ngte Magdeburg auf den erneuten Ausgleich und traf unter anderem durch Marcus Mathisen noch die Latte, Hannover verteidigte den Vorsprung jedoch Ã¼ber die Zeit und nahm alle drei Punkte mit.



Im Max-Morlock-Stadion bestimmten die NÃ¼rnberger Ã¼ber weite Strecken das Geschehen und gingen in der 56. Minute verdient in FÃ¼hrung, als Mohamed Ali Zoma einen Ballverlust der GÃ¤ste an der Strafraumgrenze nutzte und aus 16 Metern flach ins linke Eck traf. Trotz weiterer MÃ¶glichkeiten gelang es dem FCN nicht, nachzulegen. Das rÃ¤chte sich in der 63. Minute: PreuÃŸen MÃ¼nster schaltete nach einem Ballgewinn schnell um, Jorrit Hendrix spielte einen Doppelpass mit Mikkel Kirkeskov und schob aus elf Metern zum 1:1-Ausgleich ein. In der Schlussphase erspielten sich beide Teams noch AnsÃ¤tze, klare Torchancen blieben jedoch aus, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

