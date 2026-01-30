Sport

2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg

  • dts - 30. Januar 2026, 20:38 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
1. FC Magdeburg - Hannover 96 am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Magdeburg/NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC NÃ¼rnberg hat sich am 20. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 1:1 gegen PreuÃŸen MÃ¼nster begnÃ¼gen mÃ¼ssen, wÃ¤hrend Hannover 96 beim 1. FC Magdeburg einen 2:1-AuswÃ¤rtssieg gefeiert hat.

In Magdeburg erwischte Hannover 96 den besseren Start und belohnte sich in der 38. Minute, als Daisuke Yokota aus kurzer Distanz zum 1:0 fÃ¼r die GÃ¤ste einschob. Nach der Pause kam der FCM entschlossener aus der Kabine und glich in der 53. Minute aus: Baris Atik setzte sich nach Vorarbeit von Dariusz Stalmach durch und befÃ¶rderte den Ball aus rund 20 Metern ins rechte Eck. Die Antwort der Niedersachsen lieÃŸ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten spÃ¤ter stellte Enzo Leopold den alten Abstand wieder her, als er nach einem Doppelpass mit Elias Saad aus 16 Metern flach zum 2:1 traf. In der Folge drÃ¤ngte Magdeburg auf den erneuten Ausgleich und traf unter anderem durch Marcus Mathisen noch die Latte, Hannover verteidigte den Vorsprung jedoch Ã¼ber die Zeit und nahm alle drei Punkte mit.

Im Max-Morlock-Stadion bestimmten die NÃ¼rnberger Ã¼ber weite Strecken das Geschehen und gingen in der 56. Minute verdient in FÃ¼hrung, als Mohamed Ali Zoma einen Ballverlust der GÃ¤ste an der Strafraumgrenze nutzte und aus 16 Metern flach ins linke Eck traf. Trotz weiterer MÃ¶glichkeiten gelang es dem FCN nicht, nachzulegen. Das rÃ¤chte sich in der 63. Minute: PreuÃŸen MÃ¼nster schaltete nach einem Ballgewinn schnell um, Jorrit Hendrix spielte einen Doppelpass mit Mikkel Kirkeskov und schob aus elf Metern zum 1:1-Ausgleich ein. In der Schlussphase erspielten sich beide Teams noch AnsÃ¤tze, klare Torchancen blieben jedoch aus, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC KÃ¶ln hat am Freitagabend in der Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert und den VfL Wolfsburg mit 1:0 besiegt. Den entscheidenden

    Mehr
    Europa League: Stuttgart trifft in Play-offs auf Celtic
    Europa League: Stuttgart trifft in Play-offs auf Celtic

    Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart trifft in den Play-offs der Europa League auf Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Damit reisen die

    Mehr
    CL-Auslosung: BVB gegen Atalanta - Leverkusen trifft auf PirÃ¤us
    CL-Auslosung: BVB gegen Atalanta - Leverkusen trifft auf PirÃ¤us

    Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund trifft in den Play-offs der Champions League auf Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen muss gegen Olympiakos PirÃ¤us ran. Das ergab

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts