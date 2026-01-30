Brennpunkte

Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe

  • AFP - 30. Januar 2026, 22:19 Uhr
Bild vergrößern: Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
Ort des Gedenkens in Crans-Montana
Bild: AFP

Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Italien Rechtshilfe gewÃ¤hrt. Im Rahmen der UnterstÃ¼tzung werde die Staatsanwaltschaft Rom Zugang zu den bereits erhobenen Beweismitteln erhalten.

Nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Italien Rechtshilfe gewÃ¤hrt. Wie das Schweizer Bundesamt fÃ¼r Justiz (OFJ) der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte, entschied die Staatsanwaltschaft, dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Rom stattzugeben.Â 

Im Rahmen dieser UnterstÃ¼tzung werde die Staatsanwaltschaft Rom Zugang zu den bereits erhobenen Beweismitteln erhalten, erklÃ¤rte das Bundesamt. Mitte Februar werde ein erstes technisches Treffen zwischen den StrafbehÃ¶rden beider LÃ¤nder stattfinden. Ziel des Treffens sei es, "die Details der Zusammenarbeit zu klÃ¤ren und die Verfahren zu koordinieren", hieÃŸ es weiter. Italien ist das erste Land, dem die Schweiz in dem Fall Rechtshilfe gewÃ¤hrt.

Unter den 40 teils minderjÃ¤hrigen Todesopfern des Brands in der Bar "Le Constellation" in der Silvesternacht waren auch sechs junge Menschen aus Italien. Zudem stammen mehr als ein Dutzend der 116 Schwerverletzten aus dem Land.

Die italienische Regierung hatte am Montag gemeinsame Ermittlungen mit den Schweizer BehÃ¶rden gefordert und damit gedroht, dass andernfalls Roms Botschafter nicht in die Schweiz zurÃ¼ckkehren werde. Italien hatte seinen Botschafter Lorenzo Cornado zuvor zurÃ¼ckberufen, um gegen die Freilassung des Barbesitzers aus der Untersuchungshaft zu protestieren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz

    Der Iran will nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Abkommen treffen, um ein militÃ¤risches Vorgehen der USA zu verhindern. "Ich kann eines sagen, sie wollen einen

    Mehr
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt das am Freitag erzielte Abkommen zwischen der syrischen Regierung und dem kurdischen MilitÃ¤rbÃ¼ndnis, "Syrische

    Mehr
    Van Aken will
    Van Aken will "Friedenssicherung ohne AufrÃ¼stungsspirale"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat sich fÃ¼r eine auch militÃ¤risch verteidigungsfÃ¤hige Bundesrepublik ausgesprochen, aber gegen zusÃ¤tzliche

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts