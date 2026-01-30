Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe

Ort des Gedenkens in Crans-Montana

Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Italien Rechtshilfe gewÃ¤hrt. Im Rahmen der UnterstÃ¼tzung werde die Staatsanwaltschaft Rom Zugang zu den bereits erhobenen Beweismitteln erhalten.

Nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Italien Rechtshilfe gewÃ¤hrt. Wie das Schweizer Bundesamt fÃ¼r Justiz (OFJ) der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte, entschied die Staatsanwaltschaft, dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Rom stattzugeben.Â



Im Rahmen dieser UnterstÃ¼tzung werde die Staatsanwaltschaft Rom Zugang zu den bereits erhobenen Beweismitteln erhalten, erklÃ¤rte das Bundesamt. Mitte Februar werde ein erstes technisches Treffen zwischen den StrafbehÃ¶rden beider LÃ¤nder stattfinden. Ziel des Treffens sei es, "die Details der Zusammenarbeit zu klÃ¤ren und die Verfahren zu koordinieren", hieÃŸ es weiter. Italien ist das erste Land, dem die Schweiz in dem Fall Rechtshilfe gewÃ¤hrt.



Unter den 40 teils minderjÃ¤hrigen Todesopfern des Brands in der Bar "Le Constellation" in der Silvesternacht waren auch sechs junge Menschen aus Italien. Zudem stammen mehr als ein Dutzend der 116 Schwerverletzten aus dem Land.



Die italienische Regierung hatte am Montag gemeinsame Ermittlungen mit den Schweizer BehÃ¶rden gefordert und damit gedroht, dass andernfalls Roms Botschafter nicht in die Schweiz zurÃ¼ckkehren werde. Italien hatte seinen Botschafter Lorenzo Cornado zuvor zurÃ¼ckberufen, um gegen die Freilassung des Barbesitzers aus der Untersuchungshaft zu protestieren.