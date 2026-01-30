Politik

Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde

  • AFP - 30. Januar 2026, 23:04 Uhr
Bild vergrößern: Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
Demonstrationszug in Minneapolis
Bild: AFP

In Minneapolis haben am Freitag tausende Menschen gegen die Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde protestiert. Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger in Minneapolis war zu einem landesweiten Aktionstag unter dem Motto 'Nationaler Shutdown' aufgerufen worden.

In Minneapolis haben am Freitag tausende Menschen gegen die Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde protestiert. Die Demonstranten zogen am Nachmittag durch die Stadt und brachten mit Transparenten und Schildern ihre Wut Ã¼ber die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump und das Vorgehen der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE zum Ausdruck.Â Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger in Minneapolis war zu einem landesweiten Aktionstag unter dem Motto "Nationaler Shutdown" aufgerufen worden.

Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Samstag am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunÃ¤chst von "AbwehrschÃ¼ssen" der EinsatzkrÃ¤fte. Videoaufnahmen zeigen den bereits Ã¼berwÃ¤ltigten Pretti jedoch am Boden, als die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse fielen.

Das Vorgehen der EinsatzkrÃ¤fte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, lÃ¶ste landesweit EmpÃ¶rung und in einigen StÃ¤dten Proteste aus.Â 

Trump kÃ¼ndigte danach an, die Lage beruhigen zu wollen. Er entsandte seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis, der inzwischen einen Teilabzug der EinsatzkrÃ¤fte der Regierung in Aussicht stellte.

