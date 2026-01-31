Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer begrÃ¼ÃŸt. Eine ErhÃ¶hung sei "aus gesundheitspolitischer Sicht richtig und notwendig", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
Rauchen sei "weiterhin eine der grÃ¶ÃŸten vermeidbaren Gesundheitsgefahren", so Reinhardt. "Internationale Erfahrungen und Daten aus der Public-Health-Forschung zeigen, dass hÃ¶here Preise den Tabakkonsum wirksam senken - insbesondere bei jungen Menschen. Sie wirken prÃ¤ventiv, sie erhÃ¶hen die EinstiegshÃ¼rde fÃ¼r Jugendliche und motivieren zum Ausstieg."
Steuern auf gesundheitsschÃ¤dliche Genussmittel hÃ¤tten dabei eine doppelte Wirkung. "Sie erÃ¶ffnen finanzielle SpielrÃ¤ume fÃ¼r Gesundheitsversorgung und PrÃ¤vention und leisten zugleich einen messbaren Beitrag zur Reduzierung des Konsums", erklÃ¤rte Reinhardt.
Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) und weitere Politiker der schwarz-roten Koalition hatten zuvor eine ErhÃ¶hung der Tabaksteuer gefordert.
Finanzen
BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
- dts - 31. Januar 2026
.
