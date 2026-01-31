Expertin erwartet keine zÃ¼gige militÃ¤rische UnabhÃ¤ngigkeit von USA

FeldjÃ¤ger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Leiterin das Berliner BÃ¼ro des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR), Jana Puglierin, erwartet, dass Deutschland und Europa ein Jahrzehnt brauchen, um militÃ¤risch im konventionellen Bereich unabhÃ¤ngig von den USA zu werden.



Es gehe insbesondere um strategische SchlÃ¼sselbereiche, Ã¼ber die europÃ¤ische Armeen bislang noch nicht verfÃ¼gen und in denen sie besonders von den USA abhÃ¤ngig seien, sagte Puglierin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Neben AufklÃ¤rung und Zielerfassung seien dies zum Beispiel die integrierte Luftverteidigung oder der strategische Lufttransport.



Die entsprechende AufrÃ¼stung brauche mindestens fÃ¼nf Jahre - fÃ¼r Bereiche wie AufklÃ¤rung, Ãœberwachung, Satelliten vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder lÃ¤nger. "Europa muss sich allein verteidigen kÃ¶nnen", sagte sie. "Es gibt nicht wirklich eine Alternative, auÃŸer wir dienen uns einer Schutzmacht so an, dass wir eine Art Protektorat werden."



Das bisherige Modell einer Nato aus BÃ¼ndnispartnern sei mit US-PrÃ¤sident Donald Trump nicht mehr im Angebot und werde auch nicht mehr wiederkehren. "Wir haben jetzt natÃ¼rlich ein massives Problem mit der GlaubwÃ¼rdigkeit der Abschreckung", sagte sie. "Trump hat in der GrÃ¶nland-Krise die Wirkung der Beistandsklausel geschwÃ¤cht."



Die schwierigste Frage sei, wie die europÃ¤ischen Staaten auf eine SchwÃ¤chung des atomaren Schutzschirms der USA reagieren sollten. Eine EU-Atombombe sei aus vielen GrÃ¼nden kein Ersatz. "PrioritÃ¤t mÃ¼sste haben, mit den AtommÃ¤chten Frankreich und GroÃŸbritannien einen pragmatischen Weg zu suchen, wie sie stÃ¤rker zur gesamteuropÃ¤ischen Abschreckung beitragen kÃ¶nnen", sagte die Sicherheitsexpertin.

