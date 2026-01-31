Weitere Epstein-Akten verÃ¶ffentlicht: Britischer Ex-Prinz Andrew und Bill Gates erwÃ¤hnt

Der stellvertretende US-Justizminister Blanche

In der AffÃ¤re um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat die US-Regierung mit mehr als einem Monat VerspÃ¤tung weitere Dokumente verÃ¶ffentlicht. Der stellvertretende Justizminister Blanche sprach von 'mehr als drei Millionen Seiten' Material.

In der AffÃ¤re um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat die US-Regierung mit mehr als einem Monat VerspÃ¤tung weitere Dokumente verÃ¶ffentlicht. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche sprach am Freitag (Ortszeit) in Washington von "mehr als drei Millionen Seiten" Material. Darin seien auch "unwahre und sensationshaschende Behauptungen" Ã¼ber PrÃ¤sident Donald Trump enthalten. Zudem werden der ehemalige britische Prinz Andrew, Microsoft-MitbegrÃ¼nder Bill Gates und MilliardÃ¤r Elon Musk erwÃ¤hnt.Â



"Die heutige VerÃ¶ffentlichung markiert den Abschluss eines sehr umfassenden Prozesses zur Identifizierung und ÃœberprÃ¼fung von Dokumenten, um Transparenz fÃ¼r das amerikanische Volk zu gewÃ¤hrleistenâ€œ, sagte Blanche auf einer Pressekonferenz am Freitag. Damit seien mehr als drei Millionen Seiten auf einer Webseite des Justizministeriums verÃ¶ffentlicht. Darunter sind laut Blanche auch mehr als 2000 Videos sowie 180.000 Fotos.



Das WeiÃŸe Haus habe keinen Einfluss auf die Sichtung der Dokumente gehabt, betonte der stellvertretende Minister, der frÃ¼her Trumps Anwalt war. "Wir haben PrÃ¤sident Trump nicht geschÃ¼tzt", fÃ¼gte er hinzu. "Wir haben niemanden geschÃ¼tzt oder nicht geschÃ¼tzt."



Die Freigabe der Dokumente war Ã¼berfÃ¤llig: Laut einem Gesetz des US-Kongresses hÃ¤tte die Regierung nahezu alle Akten bereits bis zum 19. Dezember verÃ¶ffentlichen sollen. Bislang geschah dies aber nur mit einem Bruchteil der Dokumente.



Die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ndet die VerzÃ¶gerungen mit der Notwendigkeit, die IdentitÃ¤t der Opfer Epsteins unkenntlich zu machen. Auch in den neuen Akten gibt es zahlreiche geschwÃ¤rzte Stellen. Darunter sind laut der ErklÃ¤rung des Justizministeriums auch "einige pornografische Bilder". Dagegen betonte das Ministerium: "Prominente PersÃ¶nlichkeiten und Politiker wurden bei der VerÃ¶ffentlichung der Akten nicht geschwÃ¤rzt."



Die oppositionellen Demokraten hatten der Trump-Regierung wegen der VerzÃ¶gerung einen Gesetzesbruch vorgeworfen. Sanktionen sind in dem Epstein-Akten-Transparenzgesetz allerdings nicht vorgesehen.



Zudem beschuldigen die Demokraten den PrÃ¤sidenten, sich mit der langsamen Aktenfreigabe selbst schÃ¼tzen zu wollen. Trump hatte sich monatelang gegen die Freigabe der Dokumente gesperrt. Er nannte die Epstein-AffÃ¤re einen "Schwindel" der Demokraten undÂ bestreitet engere Beziehungen zu Epstein. Bisher verÃ¶ffentlichte Fotos und Dokumente legen das Gegenteil nahe. Ein persÃ¶nliches Fehlverhalten konnte dem PrÃ¤sidenten bisher nicht nachgewiesen werden.Â



In den jetzt verÃ¶ffentlichten Dokumenten tauchen Namen auf, die bereits in den zuvor verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten erwÃ¤hnt worden waren. In einem Emailentwurf schrieb Epstein demnach Ã¼ber Microsoft-GrÃ¼nder Gates, er habe ihm geholfen "Drogen zu besorgen", damit dieser die "Folgen von Sex mit russischen MÃ¤dchen" bewÃ¤ltigen kÃ¶nne. Zudem habe er dem Unternehmer "heimliche Treffen mit verheirateten Frauen" ermÃ¶glicht.Â



Gates' Stiftung erklÃ¤rte, es handele sich um "absolut absurde und vollkommen falsche Behauptungen" eines "erwiesenen, verbitterten LÃ¼gners".Â



In den neu verÃ¶ffentlichten Dokumenten wird auch der ehemalige britische Prinz Andrew Mountbatten-Windsor erwÃ¤hnt. Demnach lud der Bruder von KÃ¶nig Charles III. Epstein 2010 in den Buckingham Palast ein. Ob Epstein, der damals auf BewÃ¤hrung von seinem Hausarrest befreit war, der Einladung in den Palast nach kam, ist aus den Dokumenten nicht ersichtlich.



Charles hatte seinem Bruder wegen dessen frÃ¼heren Verbindungen zu Epstein alle kÃ¶niglichen Titel und Ehren aberkannt. Die US-Australierin Virginia Giuffre hatte den ehemaligen Prinzen beschuldigt, sie als 17-JÃ¤hrige missbraucht zu haben.Â



Auch Elon Musks Name ist in den neu verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten zu lesen. Die Dokumente enthalten mehrere Mailwechsel zwischen dem ehemaligen Trump-Berater und Epstein.Â In einer Nachricht fragt Musk Epstein: "An welchem Tag oder Nacht findet die wildeste Party auf deiner Insel statt?"



Die Dokumente enthalten zudem Listen der US-Bundespolizei FBI mit grÃ¶ÃŸtenteils anonym erhobenen Anschuldigungen gegenÃ¼ber Trump. Das FBI ging demnach einigen dieser Hinweise nach und stufte diese zum Teil als nicht glaubhaft ein.Â



In den neu verÃ¶ffentlichten Dokumente fallen weitere prominente Namen. Darunter der britische MilliardÃ¤r Richard Branson, der Epstein auffordert seinen "Harem" beim nÃ¤chsten Treffen mitzubringen.Â



Verifizieren lassen sich all diese Angaben nicht. Keiner der Genannten wurde bisher offiziell beschuldigt.



Epstein steht unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.



2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.