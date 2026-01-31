Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz

FernwÃ¤rme-Anschluss (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei der FÃ¶rderung angemahnt. "Von den Heizungsbauern Ã¼ber die Installateure bis zur Energiewirtschaft und den kommunalen SpitzenverbÃ¤nden rufen alle: Stiftet kein neues Chaos, Ã¤ndert mÃ¶glichst wenig, und schafft endlich Planungssicherheit", sagte Schneider der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Die Mahnung sollten wir hÃ¶ren und rasch fÃ¼r Klarheit sorgen."



Die Koalition hatte im Dezember angekÃ¼ndigt, bis Ende Januar Eckwerte fÃ¼r das "GebÃ¤udemodernisierungsgesetz" vorzulegen, zu dem das "GebÃ¤udeenergiegesetz" der Ampel-Regierung werden soll. Doch die Verhandlungen zwischen Wirtschafts- und Bauministerium sowie den Fraktionsspitzen von Union und SPD stecken fest.



Schneider warnte vor einer Aufweichung der Regeln des sogenannten Heizungsgesetzes. "FÃ¼r mich ist entscheidend, dass wir die CO2-Einsparungen erreichen. Das ist nicht nur fÃ¼rs Klima wichtig, es ist auch fairer fÃ¼r die Haushalte", sagte der SPD-Politiker. "Denn das Verfeuern von Gas und Ã–l wird immer teurer. Und wenn wir die Leute nicht jetzt dazu bringen, auf erneuerbare Heizquellen umzusteigen, lassen wir sie in die Kostenfalle laufen."



Zugleich mahnte der Minister Ã„nderungen bei der FÃ¶rderung von Sanierungen und Heizungstausch an. "Wir sollten die staatlichen ZuschÃ¼sse stÃ¤rker an sozialen Kriterien ausrichten", sagte Schneider. Ziel mÃ¼sse sein, Haushalte mit mittleren und unteren Einkommen in die Lage zu versetzen, ihre HÃ¤user und Wohnungen auf Dauer Klima- und Geldbeutel-schonend zu heizen. "In der Vergangenheit wurde oft nur auf die Emissionsreduzierung und zu wenig auf die gerechte Verteilung der staatlichen FÃ¶rderung geachtet. Das Ergebnis war, dass besonders viel Geld bei den oberen zehn Prozent gelandet ist. Das hat viele Leute zurecht kiebig gemacht. Das sollte und das kann diese Regierung besser machen."

