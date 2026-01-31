Politik

EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010

  • dts - 31. Januar 2026
Bild vergrößern: EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010
EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat 2025 so viele Rechtsakte auf den Weg gebracht wie seit 2010 nicht mehr. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Wirtschaftsverbands Gesamtmetall.

Demnach schlug die Kommission unter Leitung von PrÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) 1.456 Rechtsakte vor. Das sind 21 Richtlinien, 102 Verordnungen, 137 delegierte Rechtsakte sowie 1.196 DurchfÃ¼hrungsrechtsakte.

Von der Leyen hatte fÃ¼r das vergangenen Jahr einen "beispiellosen" Abbau von Regeln angekÃ¼ndigt hatte. Schon in der ersten Amtszeit der CDU-Politikerin von 2019 bis 2024 gab es deutlich mehr Rechtsakte als unter ihren beiden VorgÃ¤ngern. Um Regeln abzubauen, braucht es Ã¼blicherweise neue Rechtsakte, etwa in der Form von Aufhebungsakten, Omnibus-Rechtsakten oder Neufassungen.

"Die aktuelle EU-Kommission verspricht laufend Erleichterungen fÃ¼r die Wirtschaft", sagte Oliver Zander, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Gesamtmetall. "Doch wieder einmal wurden die Erwartungen enttÃ¤uscht." BrÃ¼ssel halte Firmen tÃ¤glich vier neue Rechtsakte auf. "Das ist das Gegenteil von BÃ¼rokratieabbau", so Zander. "Viele Unternehmen kommen mit der Umsetzung kaum hinterher."

Besonders heikel finden Zander und andere die delegierten Rechtsakte, mit denen die EU-Kommission Gesetze weitgehend eigenstÃ¤ndig technische Details ergÃ¤nzt oder streicht. DafÃ¼r werden das EU-Parlament und der Rat nicht fÃ¼r Abstimmungen einberufen, sie haben jedoch ein Vetorecht.

"Es gibt einen Bereich des Handelns in BrÃ¼ssel, der demokratisch vollkommen unkontrolliert ist: delegierte Rechtsakte", sagte der ehemalige deutsche EU-Kommissar GÃ¼nter Verheugen der "Welt am Sonntag". Das sei eine Grauzone. "Da kommen BÃ¼rokraten zusammen und entscheiden etwas, das das Leben von Millionen Menschen und Tausenden Unternehmen in ganz Europa betrifft", so Verheugen. "Die Kommission hat das natÃ¼rlich gern so, aber ich halte diesen Prozess fÃ¼r sehr bedenklich."

