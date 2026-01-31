Brennpunkte

Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez hat am Samstag eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge angekÃ¼ndigt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen, sagte RodrÃ­guez am Freitag in einer Rede vor dem obersten Gericht des Landes. Ziel sei es, "die Verletzungen zu heilen, die die von Gewalt und Extremismus genÃ¤hrte politische Konfrontation hinterlassen hat", fÃ¼gte die ÃœbergangsprÃ¤sidentin hinzu.Â 

Von der Amnestie ausgeschlossen seien StraftÃ¤ter, die wegen Mordes, Drogenhandels oder schwerer MenschenrechtsverstÃ¶ÃŸe verurteilt wurden, sagte RodrÃ­guez weiter.

Die ehemalige Stellvertreterin des Anfang Januar von den USA gewaltsam abgesetzten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro kÃ¼ndigte zudem an, das berÃ¼chtigte GefÃ¤ngnis El Helicoide in Caracas schlieÃŸen zu lassen. Der Opposition in Venezuela und Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden Gefangene dort unter Maduro gefoltert.Â El Helicoide werde in ein "soziales, sportliches, kulturelles und Einkaufszentrum" fÃ¼r Polizistenfamilien sowie umliegende Gemeinden verwandelt, sagte RodrÃ­guez weiter.

Der Nichtregierungsorganisation (NGO) Foro Penal zufolge sitzen in venezolanischen GefÃ¤ngnissen immer noch mehr als 700 politische Gefangene ein, darunter viele in Â El Helicoide. Seit dem Sturz Maduros durch das US-MilitÃ¤r wurden demnach 266 politische Gefangene freigelassen. Den venezolanischen BehÃ¶rden zufolge kamen mehr als 800 GefÃ¤ngnisinsassen frei.Â Die US-Botschaft in Caracas erklÃ¤rte am Freitag, alle in Venezuela inhaftierten US-BÃ¼rger seien freigelassen worden.Â 

RodrÃ­guez kÃ¼ndigte zudem eine "groÃŸe nationale Befragung fÃ¼r ein neues Justizsystem" an.Â 

OppositionsfÃ¼hrerin MarÃ­a Corina Machado erklÃ¤rte in Onlinemedien, RodrÃ­guez habe die Amnestie nur aufgrund von Druck aus Washington angekÃ¼ndigt. Die FriedensnobelpreistrÃ¤gerin, die sich in Kolumbien aufhÃ¤lt, hatte die Maduro-Regierung, der auch RodrÃ­guez angehÃ¶rt hatte, als "Kriminelle" bezeichnet. Das Regime habe habe "das kriminellste Folter- und UnterdrÃ¼ckungssystem in der Geschichte dieser HemisphÃ¤re geschaffen", sagte Machado bei einem Besuch in Washington am Mittwoch.Â 

Seit dem Sturz Maduros setzt die venezolanische FÃ¼hrung unter RodrÃ­guez auf eine AnnÃ¤herung an Washington. Nach entsprechenden US-Forderungen verabschiedete das Parlament in Caracas am Freitag ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren. Die US-Regierung gab eine Lockerung ihrer Sanktionen gegen den venezolanischen Ã–lsektor bekannt.

Maduro ist seit seiner gewaltsamen Absetzung in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. US-PrÃ¤sident DonaldÂ Trump hatte Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃ­guez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie Washington keinen Zugang zu den riesigen ErdÃ¶lvorkommen des sÃ¼damerikanischen Landes gewÃ¤hren.

