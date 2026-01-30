KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC KÃ¶ln hat am Freitagabend in der Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert und den VfL Wolfsburg mit 1:0 besiegt. Den entscheidenden Treffer erzielte Linton Maina in der 29. Minute, als er von der Strafraumkante abzog und der Ball leicht abgefÃ¤lscht im Tor landete.
Die KÃ¶lner bestimmten vor allem im ersten Durchgang das Geschehen und hÃ¤tten ihre FÃ¼hrung ausbauen kÃ¶nnen, blieben vor dem Tor jedoch zu unprÃ¤zise. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Wolfsburg deutlich und erhÃ¶hte den Druck, scheiterte in der Schlussphase aber mehrfach an TorhÃ¼ter Marvin SchwÃ¤be oder an der eigenen Chancenverwertung. So brachte der FC den knappen Vorsprung mit viel Einsatz Ã¼ber die Zeit und setzte im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Zeichen.
Sport
Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
- dts - 30. Januar 2026, 22:36 Uhr
.
