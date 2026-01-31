Pistorius sieht keine GewÃ¤hr fÃ¼r Ãœberwindung von GrÃ¶nland-Krise

GrÃ¶nland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht noch keine GewÃ¤hr fÃ¼r die Ãœberwindung der GrÃ¶nland-Krise mit Donald Trump und ruft die EuropÃ¤er zu Furchtlosigkeit vor dem US-PrÃ¤sidenten auf. "Die Unvorhersehbarkeit wird immer unvorhersehbarer", sagte Pistorius dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgabe). Auf die Frage, ob die Gefahr durch Trumps AnnexionsplÃ¤ne gegen die zu DÃ¤nemark gehÃ¶rende Insel nach den Absprachen mit Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte gebannt sei, antwortete Pistorius: "Das wissen wir nicht."



Vor einem Monat hÃ¤tte Pistorius zufolge kaum jemand fÃ¼r mÃ¶glich gehalten, dass der US-PrÃ¤sident in Bezug auf GrÃ¶nland militÃ¤rische Gewalt in Betracht ziehen wÃ¼rde. Das "Kuriose" an der GrÃ¶nland-Vereinbarung mit Rutte sei im Ãœbrigen, "dass es gar nichts zu vereinbaren gibt", sagte der Verteidigungsminister. Es gelte weiterhin das Abkommen zwischen USA und DÃ¤nemark zu GrÃ¶nland von 1951. Danach kÃ¶nnten die USA ihr militÃ¤risches Personal auf GrÃ¶nland jederzeit hochfahren.



Die EuropÃ¤er seien Trumps Zolldrohungen im Zuge seiner GrÃ¶nland-AnnexionsplÃ¤ne selbstbewusst entgegengetreten. "Dieser Spirit sollte uns in Zukunft leiten", sagte der Minister. "Trump setzt auf Verunsicherung und Angst, um seine Ziele zu erreichen. Aber wer Angst hat, trifft falsche Entscheidungen. Also lassen wir uns ja gerade nicht einschÃ¼chtern."



Pistorius zeigte sich sicher, dass die USA Europa so brÃ¤uchten, wie die EuropÃ¤er die USA brÃ¤uchten. Die US-Air Base in Ramstein sei der wichtigste StÃ¼tzpunkt der US-Luftwaffe auÃŸerhalb der USA. Auch die USA hÃ¤tten "ein Interesse an unserer engen Partnerschaft".



Es gebe auch keine Anzeichen dafÃ¼r, dass die USA die Nato verlassen wollten, behauptete der SPD-Politiker. "Den nuklearen Schutzschirm stellen die USA auch in der neuen Verteidigungsstrategie nicht infrage." GelÃ¤nge es Kremlchef Wladimir Putin, die USA aus Europa zu vertreiben, wÃ¼rde Europa zu Russlands EinflusssphÃ¤re werden, sagte Pistorius. "Dann lÃ¤gen die USA zwischen Russland und China." Das sei nicht in ihrem Interesse.

