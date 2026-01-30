Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden

Syrien-Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt das am Freitag erzielte Abkommen zwischen der syrischen Regierung und dem kurdischen MilitÃ¤rbÃ¼ndnis, "Syrische Demokratische KrÃ¤fte" (SDF), Ã¼ber eine militÃ¤rische und zivile Vereinigung.



"Eine friedliche Integration der SDF in staatliche Strukturen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem geeinten und inklusiven Syrien: Sie ist auch Voraussetzung, Syrien nachhaltig zu stabilisieren und fÃ¼r eine wirtschaftliche Erholung", erklÃ¤rte eine Sprecherin des AuswÃ¤rtigen Amtes am Freitag. "Deutschland steht weiter bereit, diesen Integrationsprozess gemeinsam mit den internationalen Partnern zu begleiten und zu unterstÃ¼tzen."



Die Vereinbarung, die nach langen KÃ¤mpfen erzielt wurde, sieht einen Waffenstillstand und den sofortigen Abzug von Kampftruppen von den Frontlinien vor. Kurdische KÃ¤mpfer sollen kÃ¼nftig eine eigene Brigade in der syrischen Armee bilden. SicherheitskrÃ¤fte des Innenministeriums sollen zudem in zwei StÃ¤dten stationiert werden, die bislang in der Hand der SDF waren.

