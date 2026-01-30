Brennpunkte

Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden

  • dts - 30. Januar 2026, 19:09 Uhr
Bild vergrößern: Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
Syrien-Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt das am Freitag erzielte Abkommen zwischen der syrischen Regierung und dem kurdischen MilitÃ¤rbÃ¼ndnis, "Syrische Demokratische KrÃ¤fte" (SDF), Ã¼ber eine militÃ¤rische und zivile Vereinigung.

"Eine friedliche Integration der SDF in staatliche Strukturen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem geeinten und inklusiven Syrien: Sie ist auch Voraussetzung, Syrien nachhaltig zu stabilisieren und fÃ¼r eine wirtschaftliche Erholung", erklÃ¤rte eine Sprecherin des AuswÃ¤rtigen Amtes am Freitag. "Deutschland steht weiter bereit, diesen Integrationsprozess gemeinsam mit den internationalen Partnern zu begleiten und zu unterstÃ¼tzen."

Die Vereinbarung, die nach langen KÃ¤mpfen erzielt wurde, sieht einen Waffenstillstand und den sofortigen Abzug von Kampftruppen von den Frontlinien vor. Kurdische KÃ¤mpfer sollen kÃ¼nftig eine eigene Brigade in der syrischen Armee bilden. SicherheitskrÃ¤fte des Innenministeriums sollen zudem in zwei StÃ¤dten stationiert werden, die bislang in der Hand der SDF waren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz

    Der Iran will nach EinschÃ¤tzung von US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Abkommen treffen, um ein militÃ¤risches Vorgehen der USA zu verhindern. "Ich kann eines sagen, sie wollen einen

    Mehr
    Van Aken will
    Van Aken will "Friedenssicherung ohne AufrÃ¼stungsspirale"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat sich fÃ¼r eine auch militÃ¤risch verteidigungsfÃ¤hige Bundesrepublik ausgesprochen, aber gegen zusÃ¤tzliche

    Mehr
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente

    In der AffÃ¤re um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat die US-Regierung Millionen neuer Dokumente verÃ¶ffentlicht. Der stellvertretende Justizminister Todd

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet
    Russische Angriffe: Gouverneursrat der IAEA berÃ¤t Ã¼ber nukleare Sicherheit der Ukraine
    Russische Angriffe: Gouverneursrat der IAEA berÃ¤t Ã¼ber nukleare Sicherheit der Ukraine
    MutmaÃŸliches Verbrechen in Dormagen: Belohnung fÃ¼r Hinweise zu totem 14-JÃ¤hrigen
    MutmaÃŸliches Verbrechen in Dormagen: Belohnung fÃ¼r Hinweise zu totem 14-JÃ¤hrigen
    Sprengstoffverdacht auf Autobahn in Bayern: Haftbefehle gegen VerdÃ¤chtige
    Sprengstoffverdacht auf Autobahn in Bayern: Haftbefehle gegen VerdÃ¤chtige

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts