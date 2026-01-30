Russische Angriffe: Gouverneursrat der IAEA berÃ¤t Ã¼ber nukleare Sicherheit der Ukraine

IAEA-Chef Rafael Grossi

Angesichts von russischen Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat der Gouverneursrat der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) Ã¼ber die nukleare Sicherheit der Ukraine beraten.

Angesichts von russischen Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat der Gouverneursrat der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) Ã¼ber die nukleare Sicherheit der Ukraine beraten. Der Krieg in der Ukraine stelle "weiterhin die weltweite grÃ¶ÃŸte Gefahr fÃ¼r die nukleare Sicherheit dar", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Freitag zu Beginn des Treffens in Wien. Die auÃŸerordentliche Sitzung dauerte vier Stunden.Â



13 LÃ¤nder unter der FÃ¼hrung der Niederlande hatten das Treffen des Gouverneursrats "angesichts der jÃ¼ngsten Entwicklungen in der Ukraine und ihrer Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit" einberufen. Die LÃ¤nder Ã¤uÃŸerten in einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, ihre "wachsende Sorge Ã¼ber die Schwere und Dringlichkeit von nuklearen Sicherheitsrisiken".



Der ukrainische Botschafter bei der IAEA, Juri Witrenko, sagte Journalisten vor dem Treffen, es sei "hÃ¶chste Zeit" fÃ¼r die Beratungen des Gouverneursrats. Ein mehrwÃ¶chiger Einsatz von IAEA-Experten an ukrainischen Umspannwerken und Kraftwerken sei im Gange und werde voraussichtlich kommenden Monat abgeschlossen, fÃ¼gte Witrenko hinzu. Bei dem Einsatz wird laut IAEA-Chef Grossi die Lage an zehn Umspannwerken bewertet, die fÃ¼r die nukleare Sicherheit "entscheidend" sind.



Russlands Gesandter bei der IAEA, Michail Uljanow, verurteilte das Treffen des Gouverneursrat als "vollstÃ¤ndig politisch motiviert". Es gebe "keine echte Notwendigkeit" dafÃ¼r.



In der vergangenen Woche war im havarierten Atomkraftwerk Tschernobyl infolge russischer Angriffe die gesamte Stromversorgung unterbrochen worden. Auch das seit MÃ¤rz 2022 von russischen StreitkrÃ¤ften besetzte Atomkraftwerk Saporischschja - das grÃ¶ÃŸte Akw Europas - ist wiederholt Ziel von Angriffen gewesen. Russland und die Ukraine haben sich in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, mit Angriffen auf die Anlage eine nukleare Katastrophe zu riskieren.



Zuletzt einigten sich Moskau und Kiew auf eine lokale Waffenruhe, um Reparaturen an der letzten verbliebenen Notstromleitung des Akws zu ermÃ¶glichen. Die Leitung war Anfang Januar in Folge militÃ¤rischer AktivitÃ¤ten beschÃ¤digt worden. Die sechs Reaktoren des Kraftwerks Saporischschja sind seit der Besetzung herunterfahren, aber die Anlage benÃ¶tigt dennoch Strom fÃ¼r die KÃ¼hl- und Sicherheitssysteme.Â