Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus

Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung (BLE) angewiesen, bis auf Weiteres das nationale System "Fikon II" zu verwenden. Damit stellt sich Rainer gegen eine seit dem 10. Januar rechtlich verpflichtende EU-Vorgabe.



"Catch" ist ein von der EuropÃ¤ischen Kommission entwickeltes digitales Informationsmanagementsystem. Es dient der Verhinderung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei).



Das Landwirtschaftsministerium argumentiert, dass das IT-System derzeit erhebliche MÃ¤ngel aufweise und noch nicht praktikabel sei. In der Folge werde von FÃ¤llen berichtet, in denen Fischereierzeugnisse nicht ein- oder ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten und die Vernichtung von Lebensmitteln sowie erhebliche wirtschaftliche SchÃ¤den fÃ¼r Unternehmen drohten.



"Die EU-Regelungen mÃ¼ssen fÃ¼r alle Beteiligten nachvollziehbar und handhabbar sein. Ich erwarte daher mÃ¶glichst zeitnah ambitionierte VorschlÃ¤ge der Kommission, um die Schwierigkeiten zu beheben", sagte Rainer. "Bis es so weit ist, habe ich als Notfallregelung die BLE angewiesen, unser nationales IT-System zu verwenden. Auch andere LÃ¤nder haben sich auf dem EU-Agrarrat in dieser Woche Ã¼ber Catch beklagt."

