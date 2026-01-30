Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung (BLE) angewiesen, bis auf Weiteres das nationale System "Fikon II" zu verwenden. Damit stellt sich Rainer gegen eine seit dem 10. Januar rechtlich verpflichtende EU-Vorgabe.
"Catch" ist ein von der EuropÃ¤ischen Kommission entwickeltes digitales Informationsmanagementsystem. Es dient der Verhinderung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei).
Das Landwirtschaftsministerium argumentiert, dass das IT-System derzeit erhebliche MÃ¤ngel aufweise und noch nicht praktikabel sei. In der Folge werde von FÃ¤llen berichtet, in denen Fischereierzeugnisse nicht ein- oder ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten und die Vernichtung von Lebensmitteln sowie erhebliche wirtschaftliche SchÃ¤den fÃ¼r Unternehmen drohten.
"Die EU-Regelungen mÃ¼ssen fÃ¼r alle Beteiligten nachvollziehbar und handhabbar sein. Ich erwarte daher mÃ¶glichst zeitnah ambitionierte VorschlÃ¤ge der Kommission, um die Schwierigkeiten zu beheben", sagte Rainer. "Bis es so weit ist, habe ich als Notfallregelung die BLE angewiesen, unser nationales IT-System zu verwenden. Auch andere LÃ¤nder haben sich auf dem EU-Agrarrat in dieser Woche Ã¼ber Catch beklagt."
Politik
Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
- dts - 30. Januar 2026, 18:43 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung (BLE) angewiesen, bis auf Weiteres das nationale System "Fikon II" zu verwenden. Damit stellt sich Rainer gegen eine seit dem 10. Januar rechtlich verpflichtende EU-Vorgabe.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will die von der EuropÃ¤ischen Union geplante jÃ¤hrliche Pflicht zur sogenannten TÃœV-Abnahme Ã¤lterer Autos verhindern. Wie dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht davon aus, dass sich die Weltordnung derzeit neu formiert und dies sowohl Herausforderungen als auchMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert ein neues Amt in der EU: einen EuropÃ¤ischen PrÃ¤sidenten. "Wir mÃ¼ssenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazuMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt alsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative ErgebnisMehr