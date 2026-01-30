Politik

Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus

  • dts - 30. Januar 2026, 18:43 Uhr
Bild vergrößern: Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung (BLE) angewiesen, bis auf Weiteres das nationale System "Fikon II" zu verwenden. Damit stellt sich Rainer gegen eine seit dem 10. Januar rechtlich verpflichtende EU-Vorgabe.

"Catch" ist ein von der EuropÃ¤ischen Kommission entwickeltes digitales Informationsmanagementsystem. Es dient der Verhinderung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei).

Das Landwirtschaftsministerium argumentiert, dass das IT-System derzeit erhebliche MÃ¤ngel aufweise und noch nicht praktikabel sei. In der Folge werde von FÃ¤llen berichtet, in denen Fischereierzeugnisse nicht ein- oder ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten und die Vernichtung von Lebensmitteln sowie erhebliche wirtschaftliche SchÃ¤den fÃ¼r Unternehmen drohten.

"Die EU-Regelungen mÃ¼ssen fÃ¼r alle Beteiligten nachvollziehbar und handhabbar sein. Ich erwarte daher mÃ¶glichst zeitnah ambitionierte VorschlÃ¤ge der Kommission, um die Schwierigkeiten zu beheben", sagte Rainer. "Bis es so weit ist, habe ich als Notfallregelung die BLE angewiesen, unser nationales IT-System zu verwenden. Auch andere LÃ¤nder haben sich auf dem EU-Agrarrat in dieser Woche Ã¼ber Catch beklagt."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDU will jÃ¤hrlichen
    CDU will jÃ¤hrlichen "TÃœV" fÃ¼r Ã¤ltere Autos verhindern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will die von der EuropÃ¤ischen Union geplante jÃ¤hrliche Pflicht zur sogenannten TÃœV-Abnahme Ã¤lterer Autos verhindern. Wie die

    Mehr
    Merz: Geschlossenheit in Europa kann
    Merz: Geschlossenheit in Europa kann "Machtfaktor auf der Welt" sein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht davon aus, dass sich die Weltordnung derzeit neu formiert und dies sowohl Herausforderungen als auch

    Mehr
    EVP-Chef Weber fordert EU-PrÃ¤sidenten
    EVP-Chef Weber fordert EU-PrÃ¤sidenten

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert ein neues Amt in der EU: einen EuropÃ¤ischen PrÃ¤sidenten. "Wir mÃ¼ssen

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Van Aken will
    Van Aken will "Friedenssicherung ohne AufrÃ¼stungsspirale"
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente
    Epstein-AffÃ¤re: US-Regierung verÃ¶ffentlicht am Freitag neue Dokumente
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts