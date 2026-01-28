Politik

EVP-Chef Weber fordert EU-PrÃ¤sidenten

Manfred Weber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert ein neues Amt in der EU: einen EuropÃ¤ischen PrÃ¤sidenten.

"Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, jeden Tweet aus Washington zu kommentieren, und endlich europÃ¤isch fÃ¼hren", sagte Weber dem "Spiegel". Der EVP-Chef schlÃ¤gt vor, dass nach der nÃ¤chsten Europawahl das Amt der KommissionsprÃ¤sidentin mit dem Amt des RatsprÃ¤sidenten zusammengefÃ¼hrt wird. Er schÃ¤tze EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa, sagte Weber. "Aber noch besser wÃ¤re ein starkes europÃ¤isches Gesicht, ein EuropÃ¤ischer PrÃ¤sident. Das wÃ¤re eine mÃ¤chtige Funktion."

Weber forderte auÃŸerdem eine EU-Erweiterungsrunde: "Die Westbalkanstaaten, Moldau und die Ukraine gehÃ¶ren zu einem geeinten Europa", sagte Weber. Auch GrÃ¶nland und Island zeigten Interesse.

Der EVP-Chef will zudem einen neuen europÃ¤ischen Vertrag nach dem Vorbild des Euro und Schengen fÃ¼r die europÃ¤ische AuÃŸen- und Sicherheitspolitik schlieÃŸen. "Wir sind durch die europÃ¤ischen VertrÃ¤ge an das Prinzip der Einstimmigkeit in der AuÃŸenpolitik gebunden", sagte Weber. Das bremse die EU aus. "Deshalb bin ich fÃ¼r einen neuen Vertrag, einen SouverÃ¤nitÃ¤tsvertrag, der es willigen Staaten ermÃ¶glicht, gemeinsam stÃ¤rker in der AuÃŸen- und Sicherheitspolitik zusammenzuarbeiten", so Weber. Die "Gestalter" mÃ¼ssten vorangehen.

"Damit drehen wir den SpieÃŸ um. Dann kÃ¶nnen Viktor OrbÃ¡n in Ungarn oder Robert Fico in der Slowakei die EU nicht mehr in Geiselhaft nehmen. Sie mÃ¼ssen vielmehr erklÃ¤ren, warum sie plÃ¶tzlich allein dastehen." Dass das Vorgehen mÃ¶glich sei, zeige das Beispiel des Euro oder des Schengenraums. "Bei beiden Projekten waren nicht alle EU-Staaten dabei. Jetzt brauchen wir ein solches Vorgehen bei der AuÃŸen- und Sicherheitspolitik", sagte Weber.

Er hoffe, dass Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron, Italiens MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mitziehen werden. FÃ¼r das Wochenende hat Weber zu einer EVP-Klausur in Zagreb eingeladen, wo etwa Merz oder Polens Regierungschef Donald Tusk anwesend sein werden. "Da mÃ¶chte ich eine ehrliche Debatte. Wenn wir uns einig sind, dass Europa unabhÃ¤ngiger werden soll, mÃ¼ssen wir den nÃ¤chsten Schritt gehen", so Weber.

