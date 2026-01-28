Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie dieÂ Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklÃ¤rte. Die KÃ¼rzungen zielten darauf ab, "Hierarchiestufen zu reduzieren, Eigenverantwortung zu stÃ¤rken und BÃ¼rokratie abzubauen".
Um welche ArbeitsplÃ¤tze es sich handelt, fÃ¼hrte der Konzern nicht aus. Betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten jedoch unterstÃ¼tzt und ihnen nach MÃ¶glichkeit eine neue Stelle angeboten werden solle, erklÃ¤rte das Unternehmen.Â
Konzernchef Andy Jassy hatte bereits im vergangenen Juni angekÃ¼ndigt, dass Amazon angesichts erheblicher Investitionen in KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) seine Kosten verringern wolle. Zugleich werde die Entwicklung generativer KI in den kommenden Jahren zu einem Personalabbau in den BÃ¼ros des Konzerns fÃ¼hren, fÃ¼gte er hinzu.
Im Oktober hatte der Konzern daraufhin die Streichung von 14.000 Stellen angekÃ¼ndigt. Amazon-Managerin Beth Galetti deutete damals an, dass dies nur ein Anfang sein kÃ¶nnte - 2026 werde Amazon "weiterhin in strategischen SchlÃ¼sselbereichen Personal einstellen und gleichzeitig weitere MÃ¶glichkeiten zur Streichung von Stellen zur ErhÃ¶hung der Verantwortlichkeit und zur Verbesserung der Effizienz identifizieren".
Mehrere US-Medien hatten bereits damals berichtet, dass Amazon insgesamt 30.000 Stellen streichen kÃ¶nnte, vor allem BÃ¼rojobs. Zuletzt beschÃ¤ftigte Amazon weltweit rund 1,5 Millionen Menschen. 30.000 entsprÃ¤chen rund zwei Prozent der Gesamtbelegschaft, allerdings fast knapp neun Prozent aller BÃ¼rojobs des Konzerns.
Wirtschaft
Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
- AFP - 28. Januar 2026, 14:58 Uhr
