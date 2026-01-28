Wirtschaft

Amazon streicht weitere 16.000 Stellen

  • AFP - 28. Januar 2026, 14:58 Uhr
Bild vergrößern: Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
Amazon-Logo
Bild: AFP

Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie die Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklÃ¤rte.

Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie dieÂ Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklÃ¤rte. Die KÃ¼rzungen zielten darauf ab, "Hierarchiestufen zu reduzieren, Eigenverantwortung zu stÃ¤rken und BÃ¼rokratie abzubauen".

Um welche ArbeitsplÃ¤tze es sich handelt, fÃ¼hrte der Konzern nicht aus. Betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten jedoch unterstÃ¼tzt und ihnen nach MÃ¶glichkeit eine neue Stelle angeboten werden solle, erklÃ¤rte das Unternehmen.Â 

Konzernchef Andy Jassy hatte bereits im vergangenen Juni angekÃ¼ndigt, dass Amazon angesichts erheblicher Investitionen in KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) seine Kosten verringern wolle. Zugleich werde die Entwicklung generativer KI in den kommenden Jahren zu einem Personalabbau in den BÃ¼ros des Konzerns fÃ¼hren, fÃ¼gte er hinzu.

Im Oktober hatte der Konzern daraufhin die Streichung von 14.000 Stellen angekÃ¼ndigt. Amazon-Managerin Beth Galetti deutete damals an, dass dies nur ein Anfang sein kÃ¶nnte - 2026 werde Amazon "weiterhin in strategischen SchlÃ¼sselbereichen Personal einstellen und gleichzeitig weitere MÃ¶glichkeiten zur Streichung von Stellen zur ErhÃ¶hung der Verantwortlichkeit und zur Verbesserung der Effizienz identifizieren".

Mehrere US-Medien hatten bereits damals berichtet, dass Amazon insgesamt 30.000 Stellen streichen kÃ¶nnte, vor allem BÃ¼rojobs. Zuletzt beschÃ¤ftigte Amazon weltweit rund 1,5 Millionen Menschen. 30.000 entsprÃ¤chen rund zwei Prozent der Gesamtbelegschaft, allerdings fast knapp neun Prozent aller BÃ¼rojobs des Konzerns.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten
    Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten

    Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung weniger stark wachsen, als noch im Herbst erwartet worden war. "In der Projektion fÃ¼r 2026

    Mehr
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Das bestÃ¤tigte der stellvertretende Regierungssprecher

    Mehr
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026

    Das Bundeswirtschaftsministerium spricht sich zur StÃ¤rkung des Tourismus in Deutschland fÃ¼r eine rasche Umsetzung der geplanten Neuregelung der Arbeitszeitvorgaben aus. "Die

    Mehr
    GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
    GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten
    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit "strategischen Weckruf fÃ¼r Europa"
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus
    Nach tÃ¶dlichem ZugunglÃ¼ck: Strecke Madrid-Sevilla soll in zehn Tagen wieder Ã¶ffnen
    Nach tÃ¶dlichem ZugunglÃ¼ck: Strecke Madrid-Sevilla soll in zehn Tagen wieder Ã¶ffnen

    Top Meldungen

    Bundesgerichtshof: Mieter darf mit Untervermietung keinen Gewinn machen
    Bundesgerichtshof: Mieter darf mit Untervermietung keinen Gewinn machen

    Ein Mieter darf mit der Untervermietung seiner Mietwohnung keinen Gewinn erzielen, der Ã¼ber seine eigenen Aufwendungen wie Miete oder Nebenkosten hinausgeht. Das gilt nicht als

    Mehr
    FinanzmÃ¤rkte: Bafin sieht Risiken fÃ¼r
    FinanzmÃ¤rkte: Bafin sieht Risiken fÃ¼r "plÃ¶tzliche Markt- und Preiskorrekturen"

    Angesichts geopolitischer Spannungen und teils hoher Staatsverschuldung hat die Bundesanstalt fÃ¼r Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor Risiken an den FinanzmÃ¤rkten gewarnt.

    Mehr
    Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau und Einkommenssteuerreform
    Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau und Einkommenssteuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund der gesenkten Wachstumsprognose der Bundesregierung fÃ¼r 2026 hat Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek Schwarz-Rot

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts