Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten

Katherina Reiche

Die deutsche Wirtschaft wird 2026 voraussichtlich weniger stark wachsen. 'In der Projektion fÃ¼r 2026 geht die Bundesregierung von einem Wachstum von ein Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts aus', sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer.

Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung weniger stark wachsen, als noch im Herbst erwartet worden war. "In der Projektion fÃ¼r 2026 geht die Bundesregierung von einem Wachstum von einem Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts aus", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin. In ihrer Herbstprognose hatte das Bundeswirtschaftsministerium noch 1,3 Prozent vorhergesagt.



Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellte den Jahreswirtschaftsbericht mit der aktualisierten Konjunkturprognose am Mittwoch zunÃ¤chst im Bundeskabinett vor, spÃ¤ter sollte sie vor die Presse treten. In dem Bericht enthalten sein sollen auch ReformvorschlÃ¤ge, um das Ruder herumzureiÃŸen.



Laut Vizeregierungssprecher Meyer will sich die Bundesregierung unter anderem auf den RÃ¼ckbau der "Ã¼berbordenden BÃ¼rokratie" konzentrieren. "Die Vorhaben des Entlastungskabinetts, der Modernisierungsagenda und zur Beschleunigung von Planungs und Genehmigungsverfahren werden nun Schritt fÃ¼r Schritt umgesetzt", sagte er. Es sei "vÃ¶llig klar: Wir sind wirtschaftlich noch nicht da, wo wir hinwollen".



Probleme bereiten der deutschen Wirtschaft insbesondere die Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump sowie die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Unternehmen. Getragen wird das Wachstum hingegen in erster Linie von den staatlichen Ausgaben fÃ¼r Infrastruktur und Verteidigung.Â WirtschaftsverbÃ¤nde und Ã–konomen fordern strukturelle Reformen.