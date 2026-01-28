Wirtschaft

Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten

  • AFP - 28. Januar 2026, 14:21 Uhr
Bild vergrößern: Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten
Katherina Reiche
Bild: AFP

Die deutsche Wirtschaft wird 2026 voraussichtlich weniger stark wachsen. 'In der Projektion fÃ¼r 2026 geht die Bundesregierung von einem Wachstum von ein Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts aus', sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer.

Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung weniger stark wachsen, als noch im Herbst erwartet worden war. "In der Projektion fÃ¼r 2026 geht die Bundesregierung von einem Wachstum von einem Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts aus", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin. In ihrer Herbstprognose hatte das Bundeswirtschaftsministerium noch 1,3 Prozent vorhergesagt.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellte den Jahreswirtschaftsbericht mit der aktualisierten Konjunkturprognose am Mittwoch zunÃ¤chst im Bundeskabinett vor, spÃ¤ter sollte sie vor die Presse treten. In dem Bericht enthalten sein sollen auch ReformvorschlÃ¤ge, um das Ruder herumzureiÃŸen.

Laut Vizeregierungssprecher Meyer will sich die Bundesregierung unter anderem auf den RÃ¼ckbau der "Ã¼berbordenden BÃ¼rokratie" konzentrieren. "Die Vorhaben des Entlastungskabinetts, der Modernisierungsagenda und zur Beschleunigung von Planungs und Genehmigungsverfahren werden nun Schritt fÃ¼r Schritt umgesetzt", sagte er. Es sei "vÃ¶llig klar: Wir sind wirtschaftlich noch nicht da, wo wir hinwollen".

Probleme bereiten der deutschen Wirtschaft insbesondere die Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump sowie die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Unternehmen. Getragen wird das Wachstum hingegen in erster Linie von den staatlichen Ausgaben fÃ¼r Infrastruktur und Verteidigung.Â WirtschaftsverbÃ¤nde und Ã–konomen fordern strukturelle Reformen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen

    Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie dieÂ Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an die

    Mehr
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Das bestÃ¤tigte der stellvertretende Regierungssprecher

    Mehr
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026

    Das Bundeswirtschaftsministerium spricht sich zur StÃ¤rkung des Tourismus in Deutschland fÃ¼r eine rasche Umsetzung der geplanten Neuregelung der Arbeitszeitvorgaben aus. "Die

    Mehr
    GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
    GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten
    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit "strategischen Weckruf fÃ¼r Europa"
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus
    Nach tÃ¶dlichem ZugunglÃ¼ck: Strecke Madrid-Sevilla soll in zehn Tagen wieder Ã¶ffnen
    Nach tÃ¶dlichem ZugunglÃ¼ck: Strecke Madrid-Sevilla soll in zehn Tagen wieder Ã¶ffnen

    Top Meldungen

    Bundesgerichtshof: Mieter darf mit Untervermietung keinen Gewinn machen
    Bundesgerichtshof: Mieter darf mit Untervermietung keinen Gewinn machen

    Ein Mieter darf mit der Untervermietung seiner Mietwohnung keinen Gewinn erzielen, der Ã¼ber seine eigenen Aufwendungen wie Miete oder Nebenkosten hinausgeht. Das gilt nicht als

    Mehr
    FinanzmÃ¤rkte: Bafin sieht Risiken fÃ¼r
    FinanzmÃ¤rkte: Bafin sieht Risiken fÃ¼r "plÃ¶tzliche Markt- und Preiskorrekturen"

    Angesichts geopolitischer Spannungen und teils hoher Staatsverschuldung hat die Bundesanstalt fÃ¼r Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor Risiken an den FinanzmÃ¤rkten gewarnt.

    Mehr
    Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau und Einkommenssteuerreform
    Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau und Einkommenssteuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund der gesenkten Wachstumsprognose der Bundesregierung fÃ¼r 2026 hat Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek Schwarz-Rot

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts