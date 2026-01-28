ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an

Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) will gegen die Aberkennung seines Doktorgrades durch die Technische UniversitÃ¤t Chemnitz vor Gericht ziehen.
Das teilte die ThÃ¼ringer Staatskanzlei am Mittwoch mit. Voigt kÃ¼ndigte an, Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben, da er die Entscheidung der UniversitÃ¤t fÃ¼r nicht nachvollziehbar halte.
Voigt beruft sich auf ein von der UniversitÃ¤t selbst beauftragtes externes Gutachten vom Februar 2025, das zu dem Schluss komme, dass seine Dissertation eine eigenstÃ¤ndige wissenschaftliche Leistung sei und die Voraussetzungen fÃ¼r einen Entzug des Titels nicht vorlÃ¤gen. Er kritisiert, dass die UniversitÃ¤t nach diesem Gutachten neue BewertungsmaÃŸstÃ¤be eingefÃ¼hrt und diese gezielt auf seine Arbeit angewendet habe. Die beanstandeten Stellen bezÃ¶gen sich auf 2,58 Prozent der WÃ¶rter der vor fast 20 Jahren abgegebenen Arbeit.
Die von Voigt mandatierte Anwaltskanzlei Raue wirft der UniversitÃ¤t in einer Stellungnahme Verfahrensfehler vor, darunter eine Ã„nderung der Bewertungsregeln im laufenden Verfahren und eine fehlende AnhÃ¶rung Voigts sowie der ursprÃ¼nglichen Gutachter. UnabhÃ¤ngig vom Gerichtsverfahren werde er sich weiter auf seine Arbeit als Regierungschef konzentrieren, so Voigt.
