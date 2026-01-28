Wirtschaft

GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank

  • AFP - 28. Januar 2026, 14:49 Uhr
Bild vergrößern: GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
Deutsche-Bank-Standort in Frankfurt am Main
Bild: AFP

Wegen eines Verdachts auf GeldwÃ¤sche haben Ermittler Standorte der Deutschen Bank durchsucht. Die VorwÃ¼rfe richteten sich 'gegen bislang unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank', erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Wegen eines Verdachts auf GeldwÃ¤sche haben Ermittler am Mittwoch Standorte der Deutschen Bank in Berlin und Frankfurt durchsucht. Die VorwÃ¼rfe richteten sich "gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank", erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank habe "in der Vergangenheit GeschÃ¤ftsbeziehungen zu auslÃ¤ndischen Gesellschaften" gehalten, die "wiederum im Verdacht stehen, selbst zum Zwecke der GeldwÃ¤sche eingesetzt worden zu sein".

Die Bank bestÃ¤tigte, "dass in den GeschÃ¤ftsrÃ¤umen der Deutschen Bank derzeit eine MaÃŸnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgefÃ¼hrt wird". Das Geldhaus arbeite "vollumfÃ¤nglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen".Â 

Einem Medienbericht der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" zufolge stehen die Durchsuchungen in Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, gegen den nach dem russischen Angriff auf die Ukraine EU-Sanktionen verhÃ¤ngt wurden. Nach Informationen der Zeitung soll die Deutsche Bank "eine oder mehrere GeldwÃ¤sche-Verdachtsmeldungen zu Firmen desÂ OligarchenÂ verspÃ¤tet an die BehÃ¶rden abgegeben zu haben".Â 

Die Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte, "zu dem Hintergrund der GeschÃ¤ftsbeziehungen, den Ã¼ber die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst" keine weiteren Angaben machen zu kÃ¶nnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten
    Vergleichsportal: Gaspreise fÃ¼r Neukunden auf tiefstem Stand seit 20 Monaten

    Die Gaspreise fÃ¼r Neukunden sind so niedrig wie seit Mai 2024 nicht mehr. Sie lÃ¤gen derzeit bei rund acht Cent pro Kilowattstunde (kWh), erklÃ¤rte das Vergleichsportal Verivox

    Mehr
    Dollar sackt weiter ab - Euro-Kurs Ã¼bersteigt symbolische Schwelle von 1,20 Dollar
    Dollar sackt weiter ab - Euro-Kurs Ã¼bersteigt symbolische Schwelle von 1,20 Dollar

    Der Wert des Dollar ist weiter abgesackt. Der Euro Ã¼berstieg im Gegenzug am Dienstagabend die symbolische Schwelle von 1,20 Dollar. Hintergrund sind Aussagen von US-PrÃ¤sident

    Mehr
    Verbraucherstimmung hellt sich zu Jahresbeginn auf
    Verbraucherstimmung hellt sich zu Jahresbeginn auf

    Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt. Sowohl die Konjunktur- und die Einkommenserwartung als auch die

    Mehr
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    LÃ¤ndervergleich: Mobilfunktarife mit geringem Datenvolumen sind hierzulande gÃ¼nstig
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    Technologieriese ASML verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus - und streicht Stellen
    US-Notenbank Fed: Stabiler Leitzins erwartet
    US-Notenbank Fed: Stabiler Leitzins erwartet
    Vor US-Prozess zu Social-Media-Sucht: Tiktok einigt sich auÃŸergerichtlich
    Vor US-Prozess zu Social-Media-Sucht: Tiktok einigt sich auÃŸergerichtlich
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident kÃ¼ndigt Klage gegen Doktorentzug an
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit
    Macron nennt GrÃ¶nland-Streit "strategischen Weckruf fÃ¼r Europa"
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus
    Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus

    Top Meldungen

    Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten
    Bundesregierung korrigiert Konjunkturprognose fÃ¼r 2026 nach unten

    Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung weniger stark wachsen, als noch im Herbst erwartet worden war. "In der Projektion fÃ¼r 2026

    Mehr
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026
    Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Das bestÃ¤tigte der stellvertretende Regierungssprecher

    Mehr
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026
    TourismusfÃ¶rderung: Wirtschaftsministerium will flexiblere Arbeitszeiten noch 2026

    Das Bundeswirtschaftsministerium spricht sich zur StÃ¤rkung des Tourismus in Deutschland fÃ¼r eine rasche Umsetzung der geplanten Neuregelung der Arbeitszeitvorgaben aus. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts