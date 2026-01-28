Wegen eines Verdachts auf GeldwÃ¤sche haben Ermittler am Mittwoch Standorte der Deutschen Bank in Berlin und Frankfurt durchsucht. Die VorwÃ¼rfe richteten sich "gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank", erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank habe "in der Vergangenheit GeschÃ¤ftsbeziehungen zu auslÃ¤ndischen Gesellschaften" gehalten, die "wiederum im Verdacht stehen, selbst zum Zwecke der GeldwÃ¤sche eingesetzt worden zu sein".
Die Bank bestÃ¤tigte, "dass in den GeschÃ¤ftsrÃ¤umen der Deutschen Bank derzeit eine MaÃŸnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgefÃ¼hrt wird". Das Geldhaus arbeite "vollumfÃ¤nglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen".Â
Einem Medienbericht der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" zufolge stehen die Durchsuchungen in Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, gegen den nach dem russischen Angriff auf die Ukraine EU-Sanktionen verhÃ¤ngt wurden. Nach Informationen der Zeitung soll die Deutsche Bank "eine oder mehrere GeldwÃ¤sche-Verdachtsmeldungen zu Firmen desÂ OligarchenÂ verspÃ¤tet an die BehÃ¶rden abgegeben zu haben".Â
Die Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte, "zu dem Hintergrund der GeschÃ¤ftsbeziehungen, den Ã¼ber die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst" keine weiteren Angaben machen zu kÃ¶nnen.
Wirtschaft
GeldwÃ¤sche-Verdacht: Staatsanwaltschaft durchsucht Standorte der Deutschen Bank
- AFP - 28. Januar 2026, 14:49 Uhr
