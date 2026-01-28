Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der eingetrÃ¼bten Wachstumsprognose fÃ¼r die deutsche Wirtschaft hat die Linke die schwarz-rote Wirtschaftspolitik sowie die Verwendung der Mittel aus dem SondervermÃ¶gen scharf kritisiert.
"Dass die Wachstumsprognose erneut nach unten korrigiert werden musste, ist kein Zufall, sondern die Folge politischer Fehlentscheidungen der Bundesregierung", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner dem "Tagesspiegel". Aus ihrer Sicht bleibt das SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz weit hinter seinem Potenzial zurÃ¼ck. Stattdessen wÃ¼rden Mittel hÃ¤ufig genutzt, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, statt echte zusÃ¤tzliche Investitionen anzustoÃŸen.
"WÃ¤hrend unser exportorientiertes Modell unter wegbrechenden MÃ¤rkten und globalen Krisen zerbrÃ¶ckelt, verteilt die Regierung ein paar Steuergeschenke und hofft auf ein Wunder", sagte Schwerdtner. "Das ist keine Strategie, das ist Stillstand." Die Linken-Politikerin fordert eine wirtschaftliche Neuausrichtung.
Etwa mÃ¼ssten die LÃ¶hne deutlich erhÃ¶ht und es mÃ¼sste wirksam gegen explodierende Mieten und Lebensmittelpreise vorgegangen werden. Zudem brauche es eine aktive Industriepolitik sowie eine Reform der Schuldenbremse. Schwerdtner forderte dafÃ¼r die Absetzung Reiches. "Katherina Reiche ist fÃ¼r diese Mammutaufgabe nicht die richtige, weil ihr der Wille fehlt, fÃ¼r hart arbeitende Menschen einen Unterschied zu machen."
Finanzen
Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos
- dts - 28. Januar 2026, 14:56 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der eingetrÃ¼bten Wachstumsprognose fÃ¼r die deutsche Wirtschaft hat die Linke die schwarz-rote Wirtschaftspolitik sowie die Verwendung der Mittel aus dem SondervermÃ¶gen scharf kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Insgesamt 629 BÃ¼rger haben im vergangenen Jahr Geld auf das Schuldentilgungskonto des Bundes Ã¼berwiesen. Insgesamt kamen so 123.107,69 EuroMehr
Angesichts geopolitischer Spannungen und teils hoher Staatsverschuldung hat die Bundesanstalt fÃ¼r Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor Risiken an den FinanzmÃ¤rkten gewarnt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund der gesenkten Wachstumsprognose der Bundesregierung fÃ¼r 2026 hat Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek Schwarz-RotMehr
Top Meldungen
Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung weniger stark wachsen, als noch im Herbst erwartet worden war. "In der Projektion fÃ¼r 2026Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Das bestÃ¤tigte der stellvertretende RegierungssprecherMehr
Das Bundeswirtschaftsministerium spricht sich zur StÃ¤rkung des Tourismus in Deutschland fÃ¼r eine rasche Umsetzung der geplanten Neuregelung der Arbeitszeitvorgaben aus. "DieMehr