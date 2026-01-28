Linke kritisiert Nutzung des SondervermÃ¶gens als planlos

Ines Schwerdtner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der eingetrÃ¼bten Wachstumsprognose fÃ¼r die deutsche Wirtschaft hat die Linke die schwarz-rote Wirtschaftspolitik sowie die Verwendung der Mittel aus dem SondervermÃ¶gen scharf kritisiert.



"Dass die Wachstumsprognose erneut nach unten korrigiert werden musste, ist kein Zufall, sondern die Folge politischer Fehlentscheidungen der Bundesregierung", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner dem "Tagesspiegel". Aus ihrer Sicht bleibt das SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz weit hinter seinem Potenzial zurÃ¼ck. Stattdessen wÃ¼rden Mittel hÃ¤ufig genutzt, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, statt echte zusÃ¤tzliche Investitionen anzustoÃŸen.



"WÃ¤hrend unser exportorientiertes Modell unter wegbrechenden MÃ¤rkten und globalen Krisen zerbrÃ¶ckelt, verteilt die Regierung ein paar Steuergeschenke und hofft auf ein Wunder", sagte Schwerdtner. "Das ist keine Strategie, das ist Stillstand." Die Linken-Politikerin fordert eine wirtschaftliche Neuausrichtung.



Etwa mÃ¼ssten die LÃ¶hne deutlich erhÃ¶ht und es mÃ¼sste wirksam gegen explodierende Mieten und Lebensmittelpreise vorgegangen werden. Zudem brauche es eine aktive Industriepolitik sowie eine Reform der Schuldenbremse. Schwerdtner forderte dafÃ¼r die Absetzung Reiches. "Katherina Reiche ist fÃ¼r diese Mammutaufgabe nicht die richtige, weil ihr der Wille fehlt, fÃ¼r hart arbeitende Menschen einen Unterschied zu machen."

