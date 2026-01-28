Brennpunkte

Macron nennt GrÃ¶nland-Streit "strategischen Weckruf fÃ¼r Europa"

  • AFP - 28. Januar 2026, 14:39 Uhr
Bild vergrößern: Macron nennt GrÃ¶nland-Streit strategischen Weckruf fÃ¼r Europa
GrÃ¶nlands Regierungschef Jens Frederik Nielsen, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und die dÃ¤nische Regierungschefin Mette Frederiksen
Bild: AFP

.

Der jÃ¼ngste Streit mit den USA Ã¼ber GrÃ¶nland ist nach EinschÃ¤tzung des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron "ein strategischer Weckruf fÃ¼r ganz Europa" gewesen. Unter anderem eine bereits 2023 geschlossene strategische Partnerschaft zwischen der EU und GrÃ¶nland solle nun schneller umgesetzt werden, sagte Macron vor einem Arbeitsessen mit der dÃ¤nischen Regierungschefin Mette Frederiksen und dem grÃ¶nlÃ¤ndischen Regierungschef Jens Frederik Nielsen am Mittwoch in Paris. Diese Partnerschaft sei auch wichtig mit Blick auf "strategische Rohstoffe", fÃ¼gte Macron hinzu.Â 

Die EU mÃ¼sse im laufenden Jahr zudem ihre Arktis-Strategie aktualisieren, sagte er. Macron bekrÃ¤ftigte die Bereitschaft seines Landes, sich an einer verstÃ¤rkten Absicherung GrÃ¶nlands zu beteiligen. "Wir unterstÃ¼tzen ein grÃ¶ÃŸeres Engagement der Nato in der Arktis", sagte er. Frankreich hatte vor kurzem ein Konsulat in der grÃ¶nlÃ¤ndischen Hauptstadt Nuuk erÃ¶ffnet. Der franzÃ¶sische Konsul werde Anfang Februar sein Amt antreten, sagte Macron.Â 

Die dÃ¤nische Regierungschefin rief ihrerseits dazu auf, dass die Nato in der Arktis und in GrÃ¶nland "eine viel bedeutendere Rolle" spielen solle. Sie bedankte sich bei Frankreich fÃ¼r die schnelle UnterstÃ¼tzung wÃ¤hrend der jÃ¼ngsten Krise mit den USA.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach seinen Willen bekundet, GrÃ¶nland den USA einzuverleiben. Nach Trumps Drohungen mit militÃ¤rischer Gewalt hatten Deutschland und Frankreich unter anderem kurzfristig Soldaten zu einer Erkundungsmission nach GrÃ¶nland entsandt.Â 

Der Konflikt um die Arktis-Insel drohte, die Nato zu spalten. GrÃ¶nland gehÃ¶rt als autonomes Gebiet zu DÃ¤nemark, das wie die USA Nato-Mitglied ist. Inzwischen schloss Trump den Einsatz militÃ¤rischer Gewalt aus und einigte sich nach eigenen Angaben bei einem Treffen mit Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte in Davos auf den Rahmen eines GrÃ¶nland-Abkommens.

