Nach tÃ¶dlichem ZugunglÃ¼ck: Strecke Madrid-Sevilla soll in zehn Tagen wieder Ã¶ffnen

Am 18. Januar war auf der Strecke ein Hochgeschwindigkeitszug des privaten Bahnunternehmens Iryo im andalusischen Adamuz entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug der spanischen Staatsbahn Renfe zusammengestoÃŸen, der ebenfalls entgleiste. 45 Menschen kamen dabei ums Leben. Erste Ermittlungen deuten auf einen Schienenbruch als UnglÃ¼cksursache hin.
Der Iryo-Zug war auf dem Weg von der Mittelmeer-Stadt MÃ¡laga in die Hauptstadt Madrid, der entgegenkommende Renfe-Zug auf dem Weg von Madrid nach Huelva.
Mit einer LÃ¤nge von 4000 Kilometern ist das spanische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz nach dem chinesischen das zweitgrÃ¶ÃŸte der Welt. Die Verbindung Madrid-Sevilla war - als erste Hochgeschwindigkeitsverbindung des Landes - 1992 anlÃ¤sslich der in Sevilla stattfindenden Weltausstellung eingeweiht worden.Â
28. Januar 2026, 14:30 Uhr
Die seit dem schweren ZugunglÃ¼ck mit 45 Toten in Spanien gesperrte Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Sevilla soll in "ungefÃ¤hr zehn Tagen" wieder Ã¶ffnen. Die entsprechende gerichtliche Genehmigung sei erfolgt, erklÃ¤rte am Mittwoch der spanische Verkehrsminister Ã“scar Puente im Onlinedienst X. Ziel sei es, die AufrÃ¤um- und Vorbereitungsarbeiten innerhalb von "ungefÃ¤hr zehn Tagen" abzuschlieÃŸen, "um den Verkehr auf der gesamte Strecke Madrid-Sevilla wieder aufzunehmen". Â Â
