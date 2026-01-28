Bundestag: Holocaust-Ãœberlebende Friedman warnt vor zunehmendem Antisemitismus

Politik

Tova Friedman im Bundestag
Die Holocaust-Ãœberlebende Tova Friedman hat im Bundestag zum Kampf gegen einen zunehmenden Antisemitismus aufgerufen. 'Lassen Sie es nicht zu, dass der Antisemitismus wieder wÃ¤chst', rief Friedmann den versammelten Politikern zu.

Die Holocaust-Ãœberlebende Tova Friedman hat im Bundestag zum Kampf gegen einen zunehmenden Antisemitismus aufgerufen. "Lassen Sie es nicht zu, dass der Antisemitismus wieder wÃ¤chst", rief Friedman am Mittwoch den versammelten Politikerinnen und Politikern zu. "Der Antisemitismus ist nicht verschwunden, er hat sich angepasst." Die Geschichte lehre jedoch, "dass Hass niemals auf ein einziges Volk beschrÃ¤nkt bleibt. Wenn Antisemitismus geduldet wird, werden die demokratischen Werte an sich geschwÃ¤cht".

Die 87-jÃ¤hrige Friedman sprach anlÃ¤sslich der Bundestags-Gedenkstunde fÃ¼r die Opfer des Nationalsozialismus. Die 1938 nahe Danzig geborene JÃ¼din wurde im Alter von fÃ¼nf Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen deportiert. Sie Ã¼berlebte und ist heute eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust.

Gemeinsam mit ihrem Enkel Aron betreibt Friedman einen TikTok-Kanal, auf dem sie in kurzen Videos die Erinnerung an die Shoah bei Jugendlichen wach hÃ¤lt. Dem Kanal folgen mehr als 500.000 Menschen. Sie nutze ihre Zeit, um andere Ã¼ber die damaligen Geschehnisse aufzuklÃ¤ren, insbesondere die jÃ¼ngere Generation, sagte Friedman im Bundestag. "Ich werde damit bis zu meinem Tod weitermachen."

Vor Friedman warnte bereits ParlamentsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) vor einem wieder "gesellschaftsfÃ¤hig" werdenden Antisemitismus. "Als Deutsche tragen wir alle eine besondere Verantwortung, dem wieder aufgekommenen Hass auf Juden entgegenzutreten", betonte KlÃ¶ckner in ihrer Rede.

