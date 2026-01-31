Wirtschaft

MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck

  • AFP - 31. Januar 2026, 10:11 Uhr
Der Lebensmittelriese Danone hat wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid Babymilch der Marke Aptamil in Deutschland zurÃ¼ckgerufen. Es handelt sich um drei Chargen mit bestimmtem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Bei den drei Chargen handelt es sich um Aptamil Pronutra Pre, 1,2 Kilogramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026; Aptamil Pronutra 1 DE, 800 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026 sowie um Aptamil Profutura Pre D, 800 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027. 

Bei den drei Chargen handelt es sich um Aptamil Pronutra Pre, 1,2 Kilogramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026; Aptamil Pronutra 1 DE, 800 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026 sowie um Aptamil Profutura Pre D, 800 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027.Â 

Seit Anfang Januar haben Hersteller wie NestlÃ©, Danone und der franzÃ¶sische Konzern Lactalis Babymilch in dutzenden LÃ¤ndern wegen der mÃ¶glichen Verunreinigung mit Cereulid zurÃ¼ckrufen mÃ¼ssen. Es besteht der Verdacht, dass eine in China hergestellte Substanz, die die fÃ¼r SÃ¤uglinge wichtige ArachidonsÃ¤ure enthÃ¤lt, fÃ¼r die Verunreinigung verantwortlich sein kÃ¶nnte. Cereulid ist ein Giftstoff bakteriellen Ursprungs, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann.

In Frankreich reichten inzwischen acht Familien und die Organisation Foodwatch Klage ein. Sie werfen den betroffenen Unternehmen und BehÃ¶rden vor, zu spÃ¤t reagiert zu haben, wie Foodwatch am Donnerstag in Paris erklÃ¤rte. Multinationale Konzerne hÃ¤tten "Produkte in Umlauf gebracht, die die Gesundheit von Babys gefÃ¤hrden".

Auch in Deutschland haben sich laut Foodwatch bereits zahlreiche besorgte Eltern gemeldet, deren Kinder nach dem Verzehr von Flaschenmilch VerdauungsstÃ¶rungen hatten. "Anstatt besorgte Eltern schnell und umfassend zu warnen, rÃ¤umten Unternehmen und BehÃ¶rden die verunreinigten Produkte oft still und heimlich aus den Regalen", kritisierte Foodwatch.

