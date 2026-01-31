Politik

Kevin KÃ¼hnert: 800 Euro Pension fÃ¼r vier Jahre im Parlament "viel zu viel"

  31. Januar 2026
Kevin KÃ¼hnert im November 2020
Der ehemalige GeneralsekretÃ¤r der SPD, Kevin KÃ¼hnert, hat das Versorgungssystem fÃ¼r ehemalige Politikerinnen und Politiker kritisiert. Es sei 'vollkommen ungerecht', sagte KÃ¼hnert.

Der ehemalige GeneralsekretÃ¤r der SPD, Kevin KÃ¼hnert, hat das Versorgungssystem fÃ¼r ehemalige Politikerinnen und Politiker kritisiert. Es sei "vollkommen ungerecht", sagte KÃ¼hnert im GesprÃ¤ch mit dem Journalisten Philipp Sandmann. Er sei knappe vier Jahre im Parlament gewesen und werde, wenn er das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht habe, allein fÃ¼r diese kurze Zeit im Bundestag circa 800 Euro bekommen. "Das finde ich ehrlich gesagt skandalÃ¶s. Das ist viel zu viel."

KÃ¼hnert bekrÃ¤ftigte in der Youtube-Sendung "Berlin Sandmann" seine Forderung nach der Aufnahme von Beamten ins Rentensystem. Er ist Mitglied in der Rentenkommission des Deutschen Gewerkschaftsbundes; das Gremium ist als Alternative zur Rentenkommission der Bundesregierung einberufen worden.

Wirtschaftswissenschaftler sprachen sich in der "Welt am Sonntag" fÃ¼r Einsparungen bei Pensionen fÃ¼r Beamte aus. Ehemalige Beamte bekommen demnach bis zu 71,75 Prozent ihrer frÃ¼heren Besoldung als Ruhegeld. Sie bekommen demnach auch eine sogenannte Sonderzahlung.Â 

Rentenexperte Bernd RaffelhÃ¼schen sagte der Zeitung, es wÃ¤re langfristig sinnvoll, "weniger zu verbeamten, um den Anstieg der Pensionslasten abzuschwÃ¤chen". FÃ¼r Menschen, die bereits verbeamtet sind, "haben wir das Malheur, dass ihre Pensionen verfassungsrechtlich nicht gekÃ¼rzt werden dÃ¼rfen". Spielraum gebe es lediglich bei den Sonderzahlungen. RaffelhÃ¼schen schlug vor, den Anstieg der Pensionen abzuschwÃ¤chen.Â 

Der Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding, einer der fÃ¼nf Wirtschaftsweisen, sprach sich ebenfalls fÃ¼r eine Verringerung der Verbeamtung aus. MÃ¶glich sei auch eine Absenkung des HÃ¶chstruhegehaltssatzes von 71,75 Prozent, sagte er der Zeitung. "Falls eine Absenkung des HÃ¶chstsatzes vom Gesetzgeber mit der Gleichbehandlung von Renten und Pensionen begrÃ¼ndet wÃ¼rde, kÃ¶nnte das Verfassungsgericht dies wohl akzeptieren."Â 

