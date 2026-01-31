Zehntausende protestieren friedlich in Minneapolis gegen US-Einwanderungspolitik

Friedlicher Protest in Minneapolis

In Minneapolis haben am Freitag zehntausende Menschen friedlich gegen die Einwanderungspolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump protestiert.Â Anders als bei vorherigen Protesten gab es keine Festnahmen, Verletzungen oder SachbeschÃ¤digungen, wie die Polizei von Minneapolis der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auch in Los Angeles gingen Menschen gegen das harte Vorgehen der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE auf die StraÃŸe. Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger bei Abschiebe-Razzien war zu einem landesweiten Aktionstag unter dem Motto "Nationaler Shutdown" aufgerufen worden.



Der Protest bei eisigen Temperaturen wurde von Rockstar Bruce Springsteen unterstÃ¼tzt. Er sang bei der Demonstration in Minneapolis seinen neuen Protestsong Â "Streets of Minneapolis", den er nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen komponiert hatte. "Dies ist fÃ¼r die Menschen von Minneapolis, die Menschen in Minnesota und die Menschen in unserem guten Land, den Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Springsteen vor den Demonstranten.



In seinem Lied wendet sich der 76-jÃ¤hrige Rockstar gegen "KÃ¶nig Trumps Privatarmee", die "Besatzer-Stiefel" trÃ¤gt und "Pistolen an ihre MÃ¤ntel geschnallt hat". Er spielt damit auf die rund 3000 Bediensteten der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und der Grenzschutzagentur CBP an, die die Trump-Regierung nach Minneapolis entsandt hatte, um Zuwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspÃ¼ren.



Am vergangenen Samstag war der 37-jÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti am Rande einer Abschiezzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunÃ¤chst von "AbwehrschÃ¼ssen" der EinsatzkrÃ¤fte. Videoaufnahmen zeigen den bereits Ã¼berwÃ¤ltigten Pretti jedoch am Boden, als die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse fielen. Das Vorgehen der EinsatzkrÃ¤fte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, lÃ¶ste landesweit EmpÃ¶rung und in einigen StÃ¤dten Proteste aus.Â



Im Zusammenhang mit vorherigen Protesten wurden am Freitag zwei Journalisten festgenommen: der frÃ¼here CNN-Moderator Don Lemon und die freie Journalistin Georgia Fort. Lemon und acht weiteren Menschen werden VerstÃ¶ÃŸe gegen die BÃ¼rgerrechte vorgeworfen.



US-Justizministerin Pam Bondi begrÃ¼ndete die Festnahmen damit, dass Lemon und andere einen "koordinierten Angriff" auf eine Kirche im Bundesstaat Minnesota verÃ¼bt hÃ¤tten. Demonstranten hatten am 18. Januar einen Gottesdienst in einer Kirche in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, gestÃ¶rt, weil sie dort den stellvertretenden Leiter des Ã¶rtlichen ICEâ€‘BÃ¼ros vermuteten.



Lemon hatte den Pastor der betroffenen Kirche in einem Interview gefragt, ob der Protest nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei, die im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung festgeschrieben ist. Der Geistliche verurteilte die Aktion in seinem Gotteshaus dagegen als "schÃ¤ndlich".



Lemon verbrachte die Nacht zum Samstag in Los Angeles in Gewahrsam, wie sein Anwalt erklÃ¤rte. Nach einer kurzen GerichtsanhÃ¶rung wurde er US-Medien zufolge wieder freigelassen. Er soll demnach am 9. Februar erneut in Minneapolis vor Gericht erscheinen.Â



JournalistenverbÃ¤nde und auch die Demokraten im Kongress hatten das Vorgehen gegen die Journalisten als eklatanten Angriff auf die Pressefreiheit verurteilt.Â



Nachdem er zuvor einen versÃ¶hnlicheren Ton angeschlagen hatte, Ã¼bte Trump am Freitag erneut scharfe Kritik an Pretti. Er schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social, der Krankenpfleger sei ein "Unruhestifter und mÃ¶glicherweise AufstÃ¤ndischer" gewesen. Trump verwies auf ein Video, das Pretti anderthalb Wochen vor seinem Tod zeigen soll. Darin beschÃ¤digt der Krankenpfleger offenbar das RÃ¼cklicht eines Wagens von Bundesbediensteten und spuckt in Richtung der EinsatzkrÃ¤fte aus.



Nach der groÃŸen EmpÃ¶rung Ã¼ber die TodesfÃ¤lle hatte Trump angekÃ¼ndigt, die Lage beruhigen zu wollen. Er entsandte seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis, der inzwischen einen Teilabzug der EinsatzkrÃ¤fte der Regierung in Aussicht stellte. Wann dieser erfolgen soll und wie viele der rund 3000 ICE-Mitarbeiter abgezogen werden, sagte Homan jedoch nicht.



Das US-Justizministerium kÃ¼ndigte derweil weitere Untersuchungen zu einem mÃ¶glichen VerstoÃŸ gegen die Grundrechte von Pretti an. Diese sollen die bereits laufenden Untersuchungen des Heimatschutzministeriums sowie der Bundespolizei FBI zu den UmstÃ¤nden der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf Pretti ergÃ¤nzen, erklÃ¤rte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche.



Die Regierung in Washington trat derweil um Mitternacht (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ) in eine kurzzeitige Haushaltssperre. Im Streit um schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE zwischen dem WeiÃŸen Haus und den Demokraten hatte sich der US-Senat am Freitag zwar auf einen zuvor ausgehandelten Kompromiss geeinigt. Der Text muss jedoch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden, das erst am Montag wieder tagt. Demokraten wie Republikaner Ã¤uÃŸerten sich hoffnungsvoll, dass der Shutdown hÃ¶chstens wenige Tage andauert.