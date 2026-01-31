Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Musterungen fÃ¼r den neuen Wehrdienst wird es nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) keine DemÃ¼tigungen geben.
"Die Mediziner legen fest, welche Untersuchungen notwendig sind", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" auf den Hinweis, dass viele MÃ¤nner vor allem Untersuchungen im Intimbereich in der Vergangenheit als demÃ¼tigend empfunden hÃ¤tten. "Und das wird selbstverstÃ¤ndlich den GrundsÃ¤tzen von menschenwÃ¼rdigem Umgang entsprechen", versicherte der Minister.
Zugleich sagte Pistorius mit Blick auf Kritik aus der evangelischen Kirche an dem Bundeswehr-Werbeslogan "Mach, was wirklich zÃ¤hlt": "Wir wollen die junge Generation dafÃ¼r gewinnen, einen Beitrag zur Sicherheit zu leisten - in dem Land, in dem sie in Freiheit leben." Das kÃ¶nne bei der Bundeswehr sein oder bei zivilen Organisationen. "Denn, was wirklich zÃ¤hlt, ist Sicherheit. Ohne Sicherheit ist alles nichts." Klar sei aber: "Niemand muss zur Bundeswehr, wenn er oder sie nicht will. Ich weiÃŸ jedoch aus Diskussionen mit jungen Frauen und MÃ¤nner, dass es sehr viele gibt, die sagen: Das Leben in Freiheit ist mir so wichtig, dass ich nach meiner Schulzeit ein paar Monate Dienst leisten mÃ¶chte."
Brennpunkte
Verteidigungsminister verspricht: Keine Schikane bei Musterungen
- dts - 31. Januar 2026, 09:44 Uhr
.
