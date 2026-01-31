Snyder: Parallelen zwischen Trumps Regierungsstil und Nazi-Methoden

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Toronto (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Historiker Timothy Snyder sieht Parallelen zwischen dem Regierungsstil des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump und den Methoden der Nazis.



In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) nannte er als Beispiel den fÃ¼hrenden US-Beamten Greg Bovino, der beim gewaltsamen Vorgehen der GrenzschutzbehÃ¶rde ICE in Minneapolis Kleidung trug, die manche an SS-Uniformen erinnerte. Snyder sagte dazu, Bovino stilisiere sich "als Himmler oder Heydrich". Auch in den Internetauftritten von US-Ministerien fÃ¤nden sich "Inhalte, die als Chiffren fÃ¼r weiÃŸen Nationalismus oder Faschismus bekannt sind".



Besonders scharfe Kritik Ã¼bte Snyder am MultimilliardÃ¤r Elon Musk, der "vielleicht einflussreichsten Person Amerikas". Der habe die Parameter seiner Plattform X so geÃ¤ndert, "dass es heute viel einfacher ist, Nazi-Inhalte zu verbreiten". Eine Geste Musks mit ausgestrecktem Arm sei nur deshalb als HitlergruÃŸ interpretiert worden, "weil es ein HitlergruÃŸ war". Es sei "schon lustig zu beobachten, wie manche versuchen, sichtbare Dinge nicht zu sehen".



Snyder widersprach dem in Deutschland verbreiteten Argument, Nazi-Vergleiche seien unzulÃ¤ssig, weil sie den Holocaust banalisierten oder seine Einzigartigkeit infrage stellten. Die Annahme, "dass solche Dinge anderswo nicht auch passieren kÃ¶nnen", sei "eine Art negativer nationaler Exzeptionalismus".



Wer Vergleiche zwischen gegenwÃ¤rtigen Entwicklungen und der Nazi-Diktatur ausschlieÃŸen wolle, mache "die historische Erforschung des Holocausts nutzlos". In der Geschichte sei zwar alles einzigartig, aber man mÃ¼sse sich "vor dem Fehlschluss hÃ¼ten, dass deshalb aus dem Holocaust nichts gelernt werden kann". Das Gegenteil sei richtig. "Wer den Holocaust ernst nimmt, erforscht alle Elemente, die ihn mÃ¶glich gemacht haben, und versucht dadurch, die Gegenwart besser zu verstehen".



Im Augenblick gebe es "eine ziemliche Anzahl von Amerikanern in fÃ¼hrenden Positionen, fÃ¼r die das Dritte Reich ein positives Beispiel" sei. "Und diese Menschen kÃ¶nnen wir nicht analysieren, wenn wir uns vom Wissen Ã¼ber das Dritte Reich abschneiden". Es sei "eine Perversion zu sagen, wir wollen Widerstand gegen Faschismus leisten, aber zugleich wollen wir nichts Ã¼ber ihn wissen."



Angesichts imperialer Tendenzen der FÃ¼hrungen in Amerika, Russland und China verwies Snyder auf die Bedeutung der EuropÃ¤ischen Union. Die sei deshalb heute so wichtig, weil sie eine Antwort auf die Frage gebe, "was nach den Imperien kommen kann". Sie versuche "eine groÃŸe integrierte Zone zu schaffen, die nicht auf Ausbeutung beruht und nicht auf dem GefÃ¤lle zwischen Zentrum und Peripherie". Viele europÃ¤ische Nationen hÃ¤tten das aber nicht begriffen. "Sie sehen nicht, dass Europa die Hoffnung verkÃ¶rpert, dass es auch etwas anderes geben kann." Die EuropÃ¤er mÃ¼ssten verstehen, dass "heute ihre grÃ¶ÃŸten Konkurrenten Imperien sind. Dann wÃ¼rden sie vielleicht auch erkennen, wie wichtig ihre Union als Alternativentwurf ist."



Nach Snyders Analyse spielt Deutschland in dieser Lage eine zentrale Rolle. "Ob es in der Welt Demokratie geben wird, hÃ¤ngt von Europa ab, und Europa hÃ¤ngt von Deutschland ab." FÃ¼r Deutsche sei das "nicht immer bequem". Sie hÃ¤tten sich an den Gedanken gewÃ¶hnt, dass sie "nicht fÃ¼hren" sollten. "Aber wenn ihr nicht fÃ¼hrt, legt ihr die Macht vollstÃ¤ndig in die HÃ¤nde der Amerikaner und der Russen."



In dieser Lage sei die AfD "deshalb besonders gefÃ¤hrlich, weil sie mit den amerikanischen Social-Media-Oligarchen" zusammenwirke. "Sie will diesen Leuten erlauben, den deutschen Informationsraum zu beherrschen." Er betrachte die AfD deshalb "weniger als eine deutsche Partei denn als ein Instrument der amerikanischen Tech-Giganten". Musk und der US-VizeprÃ¤sident J.D. Vance unterstÃ¼tzten sie, "weil sie die EU aufbrechen wollen und damit auch die Regeln der EU zur Kontrolle der digitalen Medien. Sie wollen Geld machen, und die Verbreitung von antieuropÃ¤ischem Faschismus ist ihr Mittel." Die UnterstÃ¼tzung der AfD sei "Teil eines Projekts zur ZerstÃ¶rung der europÃ¤ischen Demokratien und der EU".

