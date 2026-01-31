In den peruanischen Anden ist eine neue Nagetierart entdeckt worden. Das kleine Tier mit langem Schwanz und braunem Fell sei in einem Naturschutzreservat in der Andenregion Cajamarca im Norden Perus von einem internationalen Forschungsteam entdeckt worden, erklÃ¤rten die BehÃ¶rden in Lima am Freitag. Laut einem Artikel der Fachzeitschrift "PeerJ" trÃ¤gt der kleine Nager fortan den Namen Oreoryzomys hesperus.
Der Fundort der neuen Tierart im Reservat Tabaconas Namballe ist bekannt fÃ¼r seine reiche biologische Vielfalt. Das Naturschutzgebiet umfasst 32.000 Hektar Land und beherbergt 59 bekannte SÃ¤ugetierarten, 186 Vogelarten, 13 Amphibienarten und fÃ¼nf Reptilienarten.
Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
- AFP - 31. Januar 2026, 09:52 Uhr
