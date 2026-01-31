Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt

Bild: AFP

Ein Exemplar der neu entdeckten Nagetierart Oreoryzomys hesperus

In den peruanischen Anden ist eine neue Nagetierart entdeckt worden. Das kleine Tier mit langem Schwanz und braunem Fell sei in einem Naturschutzreservat in der Andenregion Cajamarca im Norden Perus von einem internationalen Forschungsteam entdeckt worden.