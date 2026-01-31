CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz

Bauarbeiter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit Oktober im Parlament zur Befassung.



"Wir haben erste Indikatoren, dass unsere MaÃŸnahmen FrÃ¼chte tragen und die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wir dÃ¼rfen deshalb keine leistungsfeindlichen MaÃŸnahmen beschlieÃŸen. Leistungsfeindlich sind zu viel BÃ¼rokratie und Vorgaben, die die Wirtschaft zu sehr einengen. Das muss auch beim Tariftreuegesetz MaÃŸgabe sein. Das Gesetz darf kein BÃ¼rokratiemonster mit irrsinnigen Dokumentationspflichten werden", sagte Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.



Das Gesetz sei kein Projekt der Union, sondern "ein Projekt aus der SPD, das wir zu einem gangbaren Koalitionsprojekt formen mÃ¼ssen". Hoffmann erklÃ¤rte, dass das Gesetz nicht fÃ¼r Zulieferer gelten dÃ¼rfe. "Wichtig ist uns zudem, dass Lieferleistungen ausgenommen sind. Das ist wichtig, um die nationale Wirtschaft nicht auszubremsen, da die Regelung wegen EU-Rechts nicht fÃ¼r auslÃ¤ndische Lieferdienste gelten kann. Wir dÃ¼rfen kein Lieferkettengesetz 2.0 schaffen", so der CSU-Politiker.

