Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit Oktober im Parlament zur Befassung.
"Wir haben erste Indikatoren, dass unsere MaÃŸnahmen FrÃ¼chte tragen und die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wir dÃ¼rfen deshalb keine leistungsfeindlichen MaÃŸnahmen beschlieÃŸen. Leistungsfeindlich sind zu viel BÃ¼rokratie und Vorgaben, die die Wirtschaft zu sehr einengen. Das muss auch beim Tariftreuegesetz MaÃŸgabe sein. Das Gesetz darf kein BÃ¼rokratiemonster mit irrsinnigen Dokumentationspflichten werden", sagte Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.
Das Gesetz sei kein Projekt der Union, sondern "ein Projekt aus der SPD, das wir zu einem gangbaren Koalitionsprojekt formen mÃ¼ssen". Hoffmann erklÃ¤rte, dass das Gesetz nicht fÃ¼r Zulieferer gelten dÃ¼rfe. "Wichtig ist uns zudem, dass Lieferleistungen ausgenommen sind. Das ist wichtig, um die nationale Wirtschaft nicht auszubremsen, da die Regelung wegen EU-Rechts nicht fÃ¼r auslÃ¤ndische Lieferdienste gelten kann. Wir dÃ¼rfen kein Lieferkettengesetz 2.0 schaffen", so der CSU-Politiker.
Wirtschaft
CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
- dts - 31. Januar 2026, 09:21 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit Oktober im Parlament zur Befassung.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereitsMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. WÃ¼st sagte derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer begrÃ¼ÃŸt. Eine ErhÃ¶hung sei "ausMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazuMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt alsMehr